Beşiktaş - Kayserispor | CANLI ANLATIM

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, Hikmet Karaman'ın Kayserispor'unu Vodafone Park'ta konuk edecek. Çeyrek final müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek.
KAYSERİSPOR SAKATLIKLARLA MÜCADELE EDİYOR
Maçta turu geçen taraf olmak isteyen sarı kırmızılı takımda 5 eksik var. Sakatlıkları bulunan Yasir Subaşı, Dilmitrios Kolovetsios, Bernard Mensah, Emrah Başsan ve koronavirüs karantinasında bulunan Bilal Bayezit forma giyemeyecek.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.