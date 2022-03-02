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    • Spor
    • 02.03.2022 19:31
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    • 02.03.2022 19:54
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    Beşiktaş - Kayserispor | CANLI ANLATIM

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı son sürat devam ediyor. Beşiktaş evinde yarı final için Kayserispor ile karşılaşacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, Hikmet Karaman'ın Kayserispor'unu Vodafone Park'ta konuk edecek. Çeyrek final müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek.

    KAYSERİSPOR SAKATLIKLARLA MÜCADELE EDİYOR
    Maçta turu geçen taraf olmak isteyen sarı kırmızılı takımda 5 eksik var. Sakatlıkları bulunan Yasir Subaşı, Dilmitrios Kolovetsios, Bernard Mensah, Emrah Başsan ve koronavirüs karantinasında bulunan Bilal Bayezit forma giyemeyecek.

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

        BEŞİKTAŞ'TA BAZI İSİMLER YOK
        Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Domagoj Vida, Josef de Souza, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup ile henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou kadroya alınmadı. Sakatlıklarını atlatan Rıdvan Yılmaz ile Cyle Larin ise kamp kadrosuna dahil edildi.

        Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

        Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Alex Teixeira.

        İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ
        BEŞİKTAŞ:         Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut, Necip, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan, Batshuayi

        KAYSERİSPOR: Cenk, Carole, Mert, Hosseini, Onur, İbrahim, Bertolacci, Abdülkadir, Ramazan, Cardoso, Gavranovic
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