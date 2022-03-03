Beşiktaş'ın gol kaçırma makinesi! Michy Batshuayi kaçırdığı gollerle yine taraftarlara saç baş yoldurdu

Beşiktaş seyircisi önünde Kayserispor'a 2-1 yenilerek elinde kalan en büyük hedef olan Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Nefesleri kesen maça, Michy Batshuayi damgasını vurdu.
BATSHUAYI SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU
Sezon başından bu yana istikrarsız performansıyla dikkatleri çeken Belçikalı yıldız kaçırdığı gollerle yine taraftarlara saç baş yoldurdu. Özellikle son saniyede penaltı noktası üzerinden bomboş pozisyonda çok kötü bir vuruş yapan Batshuayi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Batshuayi'nin lig istatistiklerine bakıldığında yaşadığı son vuruş sıkıntısı çok açık bir şekilde gözler önüne seriliyor.
Süper Lig'de 4'ü penaltıdan 11 golü bulunan yıldız futbolcu şu ana kadar tam 9 mutlak gol fırsatını değerlendiremedi. Batshuayi'nin girdiği pozisyonları gole çevirme yüzdesi ise sadece 14,8'de kaldı. Belçikalı forvet ayrıca maç başına sadece 1,5 isabetli şut çekebildi.