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    • Spor
    • 03.03.2022 12:05
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    • 03.03.2022 12:05
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    Beşiktaş'ın gol kaçırma makinesi! Michy Batshuayi kaçırdığı gollerle yine taraftarlara saç baş yoldurdu

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş elinde kalan en büyük hedef olan Ziraat Türkiye Kupası’na da veda etti. Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilen Kartal'da sezon başından bu yana istikrarsız performansıyla dikkatleri çeken Belçikalı yıldız Michy Batshuayi kaçırdığı gollerle yine taraftarlara saç baş yoldurdu.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Beşiktaş’ın gol kaçırma makinesi!

    Beşiktaş seyircisi önünde Kayserispor'a 2-1 yenilerek elinde kalan en büyük hedef olan Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Nefesleri kesen maça, Michy Batshuayi damgasını vurdu.

    BATSHUAYI SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU
    Sezon başından bu yana istikrarsız performansıyla dikkatleri çeken Belçikalı yıldız kaçırdığı gollerle yine taraftarlara saç baş yoldurdu. Özellikle son saniyede penaltı noktası üzerinden bomboş pozisyonda çok kötü bir vuruş yapan Batshuayi sosyal medyanın gündemine oturdu.


    Batshuayi'nin lig istatistiklerine bakıldığında yaşadığı son vuruş sıkıntısı çok açık bir şekilde gözler önüne seriliyor.

    Süper Lig'de 4'ü penaltıdan 11 golü bulunan yıldız futbolcu şu ana kadar tam 9 mutlak gol fırsatını değerlendiremedi. Batshuayi'nin girdiği pozisyonları gole çevirme yüzdesi ise sadece 14,8'de kaldı. Belçikalı forvet ayrıca maç başına sadece 1,5 isabetli şut çekebildi.

        Şu ana kadar hiç kafa golü bulunmayan Michy Batshuayi'nin her 164 dakikada bir ağları sarsabilmesi de dikkat çekiyor.

        Sezon başında Chelsea'den kiralanan ve satın alma opsiyonu bulunmayan tecrübeli futbolcu ile yola devam edilmesi beklenmiyor. İngiliz kulübü sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Batshuayi'ye müşteri bulmakta oldukta zorlanacağa benziyor.,

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