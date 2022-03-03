Beşiktaş'ın gol kaçırma makinesi! Michy Batshuayi kaçırdığı gollerle yine taraftarlara saç baş yoldurdu



Batshuayi'nin lig istatistiklerine bakıldığında yaşadığı son vuruş sıkıntısı çok açık bir şekilde gözler önüne seriliyor.

Süper Lig'de 4'ü penaltıdan 11 golü bulunan yıldız futbolcu şu ana kadar tam 9 mutlak gol fırsatını değerlendiremedi. Batshuayi'nin girdiği pozisyonları gole çevirme yüzdesi ise sadece 14,8'de kaldı. Belçikalı forvet ayrıca maç başına sadece 1,5 isabetli şut çekebildi.