Özel Haber I Torrent, Obinna Nwobodo'ya hayran kaldı

Torrent'in iki hafta önce Göztepe ile İzmir'de oynanan maçta Nijeryalı yıldıza hayran kaldığı ve transfer edilmesi yönünde rapor sunduğu belirlendi.

2020 yılında Macar ekibi Ujpest'ten sadece 500 bin Euro karşılığında Göztepe'ye transfer olan Obinna bu sezon sergilediği futbolla Süper Lig'e damgasını vuruyor.