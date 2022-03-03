Özel Haber I Torrent, Obinna Nwobodo'ya hayran kaldı

Torrent'in iki hafta önce Göztepe ile İzmir'de oynanan maçta Nijeryalı yıldıza hayran kaldığı ve transfer edilmesi yönünde rapor sunduğu belirlendi.
2020 yılında Macar ekibi Ujpest'ten sadece 500 bin Euro karşılığında Göztepe'ye transfer olan Obinna bu sezon sergilediği futbolla Süper Lig'e damgasını vuruyor.
24 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu ortalama 4.1 top çalma ile ligin açık ara lideri durumunda. Ayrıca maç başına 4,1 başarılı çalım atan ve 2,3 başarılı dripling yapan Obinna orta alan oyuncuları içinde üst sıralarda yer alıyor.
Maç başına 6,6 ikili mücadele kazanan yıldız futbolcu tartışmasız Süper Lig'in en iyi defansif orta alan oyuncularından biri olarak ön plana çıkıyor.
Torrent'in Obinna ile ilgili hamlesi sonrası Sensibile ve Luis Campos'un transfer konusunda araştırmalara başladığı öğrenildi.