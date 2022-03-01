Trabzonspor - Antalyaspor CANLI MAÇ izle! ZTK Çeyrek Final TS - Antalyaspor canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! ASPOR Naklen Yayın!

Abdullah Avcı'dan rotasyon kararı

Kayserispor maçında ikinci yarıda oyuna girip, maçı çeviren isim olan Djaniny Semedo bugün kupada ilk 11'de başlayacak. Visca'nın golünde pozisyonu hazırlayan, 10 dakika sonra da Nwakaeme'nin asistinde fileleri havalandıran tecrübeli forvet, Antalyaspor karşısında Fırtına'nın en önemli hücum silahlarından biri. Teknik direktör Abdullah Avcı, kupadaki Boluspor maçında gol atan Kouassi'yi de 11'de görevlendirmeyi düşünüyor. İleri uçta ise Cornelius'un yerine Koita'nın başlaması bekleniyor. Orta sahada da ligden farklı olarak Berat'ın forma giyeceği öğrenildi. Kısacası Fırtına'nın hocası, kadroda önemli bir rotasyon yapmayı planlıyor.

38 yıl sonra çifte hedef

Süper Lig'de en yakın takipçisinin 17 puan önünde şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Bordo-Mavililer, hem ligde hem de kupada çifte şampiyonluk yaşayıp, 1983-1983 sezonundan bu yana bir ilki başarmak amacında. Fırtına, 38 yıl sonra iki kulvarda birden tarih yazmak istiyor.