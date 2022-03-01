Trabzonspor - Antalyaspor CANLI MAÇ izle! ZTK Çeyrek Final TS - Antalyaspor canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! ASPOR Naklen Yayın!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor ve Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Trabzonspor - Antalyaspor CANLI MAÇ izle! ZTK Çeyrek Final TS - Antalyaspor canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!
Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor - Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR CANLI YAYIN!
Trabzonspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler:
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Denswil, Vitor Hugo, Yusuf, Berat, Murat Cem, Bakasetas, Djaniny, Kouassi, Koita
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Fernando, Ndao, Mehmedi, Doğukan, Adriano