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    • Spor
    • 28.02.2022 14:42
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    • 28.02.2022 14:53
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    UEFA'dan Rus kulübü Spartak Moskova ile ilgili flaş karar! Eşleşme iptal edildi

    Son dakika haberi! UEFA, Leipzig ile Spartak Moskova arasındaki Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmesini iptal ettiğini açıklayacak. Leipzig, doğrudan çeyrek finale yükselecek.

    takvim.com.tr
    UEFA’dan flaş karar! Eşleşme iptal edildi

    Dünyada yaşanan Rusya - Ukrayna savaşı, Avrupa futbolunu da derinden etkiledi. Alman Bild gazetesi, UEFA'nın Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal ettiğini yazdı. Böylece Leipzig doğrudan çeyrek finale çıktı.

    Haberde UEFA'dan resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği yazıldı.

    Öte yandan UEFA'nın bu kararı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle ve oyuncuları koruma amacıyla aldığı ifade edildi.

    Leipzig CEO'su Oliver Mintzlaff yaptığı açıklamada, "UEFA ile yakın temas halindeyiz. Onlara ve kararlarına güvenimiz tam. Maçların iptal edilmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

    UEFA, 28 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini de Rusya'nın Saint-Petersburg şehrinden alıp, Paris'e vermişti.

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    Haberler Spor UEFA'dan Rus kulübü Spartak Moskova ile ilgili flaş karar! Eşleşme iptal edildi
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