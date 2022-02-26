Polonya Rusya maçını oynamak istemiyor

2022 Dünya Kupası play-off turunda Rusya ile eşleşen Polonya, FIFA'ya yaptığı başvuruda bu maçı oynamak istemediklerini bildirdi.

Polonyalı golcü Robert Lewandowski, "Ukrayna'da savaşın devam edeceği bir durumda Rusya Milli Takımı ile maç oynamayı düşünemiyorum. Bundan Rus futbolcular ve taraftarlar sorumlu değil ama hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız." ifadelerini kullandı.