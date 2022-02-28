



Kerem bu 13 maçta da forma giyerse toplamda 52 maçta oynamış olacak. Milli futbolcu bu durumda 1 sezonda Galatasaray formasıyla en çok karşılaşmaya çıkma rekorunu kırmayı başaracak.



Şu anda rekor Servet Çetin'in elinde bulunuyor. 2007-2012 yılları arasında Galatasaray formasını giyen Servet Çetin 2007-2008 sezonunda Sarı-Kırmızılı takımın oynadığı 52 maçın 51'inde görev yaparak tarihe geçmişti.



Kerem Aktürkoğlu da kalan 13 maçta da forma giymesi durumunda 52 maça ulaşarak yeni rekorun sahibi olacak ve adını Galatasaray tarihine yazdıracak.