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    • Spor
    • 28.02.2022 13:43
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    • 28.02.2022 13:43
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    Özel Haber I GalatasarayKerem Aktürkoğlu rekor peşinde

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray adına kötü giden sezonun en başarılı performansına hiç kuşkusuz Kerem Aktürkoğlu imza atıyor. Sarı-Kırmızılı formayla şu ana kadar 39 maçta forma giyen genç yıldız 9 gol ve 9 asistlik performansıyla tam 18 gole direkt katkıda bulundu. Kerem Aktürkoğlu da kalan 13 maçta da forma giymesi durumunda 52 maça ulaşarak yeni rekorun sahibi olacak ve adını Galatasaray tarihine yazdıracak.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Kerem Aktürkoğlu rekor peşinde

    Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 40 resmi maçın 39'unda forma giyen ve sadece 1 karşılaşmada sarı kart cezası nedeniyle oynayamayan Kerem Aktürkoğlu müthiş bir istikrar da sergiliyor.



    Eğer yıldız futbolcu bu istikrarını sezonun kalan kısmında da sürdürürse kulüp tarihine geçebilir. Şu anda Galatasaray'ın Süper Lig'de 11 maçı kalmış durumda. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona önünde 2 sınav daha verilecek.



    Kerem bu 13 maçta da forma giyerse toplamda 52 maçta oynamış olacak. Milli futbolcu bu durumda 1 sezonda Galatasaray formasıyla en çok karşılaşmaya çıkma rekorunu kırmayı başaracak.

    Şu anda rekor Servet Çetin'in elinde bulunuyor. 2007-2012 yılları arasında Galatasaray formasını giyen Servet Çetin 2007-2008 sezonunda Sarı-Kırmızılı takımın oynadığı 52 maçın 51'inde görev yaparak tarihe geçmişti.

    Kerem Aktürkoğlu da kalan 13 maçta da forma giymesi durumunda 52 maça ulaşarak yeni rekorun sahibi olacak ve adını Galatasaray tarihine yazdıracak.
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