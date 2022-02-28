Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı Semih Kılıçsoy! U-19 takımında 17 karşılaşmada 8 gol 6 asistle oynadı

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu yıl beklenen performansın altında kalsa da genç oyuncularının başarısı siyah-beyazlıları sevindirdi.
Beşiktaş, geçen sezon Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu gibi genç isimlerle şampiyon olmayı başarırken, teknik direktör Önder Karaveli'nin de A takıma gelişiyle alt yapıdan yetişen isimler daha fazla forma şansı bulmaya başladı.
Alt yapıdan yetişen Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan gibi oyunculara takımda şans verilirken TFF 2'nci Lig ekibi Uşakspor'da kiralık olarak forma giyen Kerem Kalafat da takıma geri çağırıldı.