SON DAKİKA: Yayın ihalesi kim aldı? TFF'den açıklama geldi

TFF'den yayın ihalesi hakkında yapılan son dakika açıklaması şu şekilde:

Yayın İhale Komisyonu, 28.02.2022 tarihinde saat 15:00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva/Beykoz/İstanbul adresinde toplanarak bu güne kadar gelen tüm teklifleri değerlendirmiştir.

Yayın İhalesi Komisyonu oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Komisyonun ihale danışmanı olan IMG Media'nın önerisi, devam eden pandemi sürecinin makro ekonomik koşulların belirsizliğini artırtması sebebiyle ihaleye gelen 3 sezonluk teklifleri değerlendirerek 3 sezon için ihale edilmesine;

2. Tüm paketleri kapsayan Paket 4'e tek teklif Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (kısaca Digiturk) tarafından 2.105.000.000+KDV olarak verilmiştir. Bu tutarın 2021-2022 futbol sezonu yayın hakları bedeli ve geçmiş yıllara göre ödenen bedellerden düşük olması, önceki dönemlerde Digituk ile ilişkilerde yaşanan sorunlar, Kulüplerimizin ve Federasyonumuzun kamuoyunda ve toplantılarda bu bedeli kabul etmeyeceklerini beyan etmeleri sebebiyle söz konusu teklifin kabul edilememesine ve teklif verene yazılı olarak bildirilmesine;

3. Ancak yayın hakkı gelirlerinin özellikle Anadolu Kulüpleri başta olmak üzere tüm Kulüpler için en önemli gelir kaynağı olması ve yayın haklarının merkezi olarak pazarlanmasında Türk Futbolunun, kulüplerin ve TFF'nin menfaatlerine öncelik verilerek yayın ihalesi kapsamında ihaleye çıkılan paketlere gelen teklifler değerlendirilmiş olup; bu kapsamda;