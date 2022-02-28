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    • Spor
    • 28.02.2022 20:00
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    • 28.02.2022 20:00
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    Kasımpaşa - Fenerbahçe CANLI MAÇ izle! Kasımpaşa - FB maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Süper Lig'in 27. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de veda eden Fenerbahçe, ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu akşam Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Müsabakayı yakından takip edecek taraftarlar yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. Maçı anlık olarak takvim.com.tr üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe canlı maç izle! Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme seçenekleri...

    takvim.com.tr
    Kasımpaşa - Fenerbahçe CANLI MAÇ izle!

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe canlı maç izle! Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme seçenekleri...

    MAÇIN DETAYLARI!

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlayacak olan maçta VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak.

    KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ!

    İLK 11'LER

    Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Aabid, Eysseric, Fall, Ben Ouanes, Umut Bozok

    Fenerbahçe: Altay Bayındır, Kim Min Jae, Serdar Aziz, Szalai, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Osayi, Rossi, Berisha

        İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

        Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de veda eden sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 43 puanla 6. sırada bulunuyor. Son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kasımpaşa, haftaya 29 puanla girdi.

        Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VAR

        Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giyemeyecek.

        Bu isimlerin yanı sıra bel ağrıları devam eden ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Mesut Özil'in de karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

        İRFAN CAN KART YERSE TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

        Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığını atlatan İrfan Can, süre alması ve kart görmesi durumunda ligin 28. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



        KASIMPAŞA'DA 5 OYUNCU SINIRDA

        Lacivert-beyazlı ekipte üçer sarı kartları bulunan Umut Bozok, Rayane Aabid, Doğucan Haspolat, Mortadha Ben Ouanes ve Hadergjonaj karşılaşmada da sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

        İKİ TAKIM ARASINDAKİ KARŞILAŞMADA FENERBAHÇE ÜSTÜN

        Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 38. kez karşılaşacak.

        İki ekip arasında geride kalan 37 maçtan 29'unu Fenerbahçe, 4'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Kasımpaşa 35 golle yanıt verdi.

        Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
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        Haberler Spor Kasımpaşa - Fenerbahçe CANLI MAÇ izle! Kasımpaşa - FB maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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