Kasımpaşa - Fenerbahçe CANLI MAÇ izle! Kasımpaşa - FB maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe canlı maç izle! Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme seçenekleri...
MAÇIN DETAYLARI!
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlayacak olan maçta VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak.
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İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Aabid, Eysseric, Fall, Ben Ouanes, Umut Bozok
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Kim Min Jae, Serdar Aziz, Szalai, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Osayi, Rossi, Berisha