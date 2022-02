Kasımpaşa - Fenerbahçe CANLI MAÇ izle! Kasımpaşa - FB maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VAR



Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giyemeyecek.



Bu isimlerin yanı sıra bel ağrıları devam eden ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Mesut Özil'in de karşılaşmada oynaması beklenmiyor.



İRFAN CAN KART YERSE TRABZONSPOR MAÇINDA YOK



Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığını atlatan İrfan Can, süre alması ve kart görmesi durumunda ligin 28. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.