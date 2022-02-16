SON DAKİKA! TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması! Süper Lig TV mi geliyor?





İşte Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar

"Göreve geldiğimizden bu yana kadın futboluna büyük önem veriyoruz. Kadın Milli Takımı'nın da bizim için ayrı bir yeri var.

Pazartesi günü yayın ihalesini yaptık. 15 tane teklif geldi. Katılanlara cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz.