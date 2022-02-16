SON DAKİKA! TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması! Süper Lig TV mi geliyor?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kadın futbolunun gelişimi ve yayın ihalesi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir, Süper Lig TV kurma alternatifinin bulunduğunu da belirterek "Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var." ifadelerini kullandı.
İşte Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar
"Göreve geldiğimizden bu yana kadın futboluna büyük önem veriyoruz. Kadın Milli Takımı'nın da bizim için ayrı bir yeri var.
Pazartesi günü yayın ihalesini yaptık. 15 tane teklif geldi. Katılanlara cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz.
Pazartesi günü gelen teklifleri değerlendireceğiz. Bekliyoruz, inşallah hayırlısı olur. Gelen teklifleri en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki teklif verenler, asıl tekliflerini henüz vermedi. Rekabeti arttırmak için fiyatı yükselteceklerdir. Daha yüksek teklif gelmesini bekliyoruz."