Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Spor
    • 16.02.2022 11:44
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    • 16.02.2022 12:03
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    SON DAKİKA! TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması! Süper Lig TV mi geliyor?

    Son dakika haberine göre TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig için düzenlenecek yeni yayın ihalesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Pazartesi günü yayın ihalesini yaptık. 15 tane teklif geldi." dedi. Özdemir ayrıca beklenen teklifin gelmemesi durumunda Süper Lig televizyonu kurulabileceğine işaret etti.

    Flaş yayın ihalesi açıklaması! Süper Lig TV mi geliyor?

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kadın futbolunun gelişimi ve yayın ihalesi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir, Süper Lig TV kurma alternatifinin bulunduğunu da belirterek "Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var." ifadelerini kullandı.



    İşte Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar
    "Göreve geldiğimizden bu yana kadın futboluna büyük önem veriyoruz. Kadın Milli Takımı'nın da bizim için ayrı bir yeri var.

    Pazartesi günü yayın ihalesini yaptık. 15 tane teklif geldi. Katılanlara cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz.

    Pazartesi günü gelen teklifleri değerlendireceğiz. Bekliyoruz, inşallah hayırlısı olur. Gelen teklifleri en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki teklif verenler, asıl tekliflerini henüz vermedi. Rekabeti arttırmak için fiyatı yükselteceklerdir. Daha yüksek teklif gelmesini bekliyoruz."

        "SÜPER LİG TELEVİZYONU KURMA ALTERNATİFİMİZ VAR"
        "Kulüplerimize uygun, yeterli teklif gelmezse bir Süper Lig Televizyonu kurma alternatifimiz var. Kulüplerimizin maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Beklediğimiz teklif gelmezse Süper Lig televizyonu gibi bir televizyon kurulur. Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var.

        Hakemler hakkında ağır ithamlarda bulunan kulübün başkanının takımı ligde 3. sırada. Bu maçları yöneten hakemler Avrupa'dan mı geldi? Kazanınca iyi, mağlubiyette hakem kötü.

        Yarın Fenerbahçe maçına gitmeye çalışacağım. İnşallah Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'da yoluna devam eder."

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        Haberler Spor SON DAKİKA! TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması! Süper Lig TV mi geliyor?
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