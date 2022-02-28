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    • Spor
    • 28.02.2022 20:01
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    • 28.02.2022 20:02
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    EuroLeagu'den flaş karar! 4 Rus takımının maçları askıya alındı

    Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken EuroLeague, Rus takımları CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit St Petersburg'un Turkish Airlines EuroLeague'e; Lokomotiv Kuban Krasnodar’ın ise 7DAYS EuroCup'a katılımlarının askıya alındığını açıkladı.

    EuroLeagu’den Rus takımlarına karşı hamle!

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Rusya'ya karşı çeşitli yaptırımlar devam ederken spor müsabakalarına ilişkin de çeşitli kararlar alındı.

    EuroLeague, gerçekleştirilen toplantı sonrası Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle 4 Rus kulübünün Avrupa organizasyonlarına katılımlarını askıya aldığını açıkladı.

    Rus takımları CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit St Petersburg Turkish Airlines EuroLeague'e Lokomotiv Kuban Krasnodar'ın ise 7DAYS EuroCup'a katılımlarının askıya alan EuroLeague, sürecin olumlu seyretmemesi halinde lig sıralamalarının belli olması adına Rus takımlarının tüm sezon maçlarını iptal edeceğini duyurdu.

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    Haberler Spor EuroLeagu'den flaş karar! 4 Rus takımının maçları askıya alındı
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