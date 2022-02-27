Avrupa'nın gözü Fenerbahçe'nin 17'lik yıldızı Arda Güler'in peşinde

Fenerbahçe'de son dönemde oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan, futbol stili eski İspanyol yıldız Guti ile Emre Belözoğlu'nun karışımı olarak nitelenen Arda Güler için Avrupa'nın dev kulüpleri harekete geçti. Başta Borussia Dortmud ve Leipzig olmak üzere bazı Alman kulüpleri ile İngiliz kulüplerinin Arda Güler'i yakından takip etmek için Kasımpaşa maçına gelecekleri öğrenildi. Yaşı küçük olduğu için henüz menajeri olmayan Arda Güler'in ailesine yakın markaj uygulayacakları ve öncelikle ailesini ikna etmek için çaba harcanacağı bilgisi Fenerbahçeli kurmayların kulağına gelince, yönetimin harekete geçtiği ifade ediliyor.
FENER 5 YILLIK SÖZŞME PEŞİNDE
Sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında sona erecek olan Arda Güler için Fenerbahçe yönetiminin oyuncunu ailesine 5 yıllık yeni sözleşme önerdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Arda ile bir an önce sözleşme uzatarak 17 yaşındaki genç yıldızın aklının daha fazla karışmasının önüne geçmek istiyor. Arda Güler Slavia Prag deplasmanında gösterdiği performansla Çek basının manşetlerini süslemiş ve kendisinden "Geleceğin yıldız adayı" olarak bahsedilmişti.
TESADÜF DEĞİL PROJE!
Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, "Arda Güler bir tesadüf değil, proje ürünüdür. Altyapıya çok ciddi yatırım yapıyoruz" dedi.