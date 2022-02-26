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    • Spor
    • 26.02.2022 23:14
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    • 26.02.2022 23:26
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    Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Sivaspor maçına ilişkin olay yorum! Hakemi topa tuttu: Hareketlerin titrek olmayacak

    Beşiktaş Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşıya karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 Beşiktaş kazandı. Maçı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu olay sözler söyledi. Hakem Barış Sarper Saka'yı eleştiren Erman Toroğlu, "Hakemin şekli öyle olmaz abi sahada. Hareketlerin titrek olmayacak. " ifadelerini kullandı.

    Hareketlerin titrek olmayacak

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Beşiktaş deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

    Beşiktaş'ın gollerini Batshuayi (2), Ghezzal kaydetti. Sivasspor'un golleri ise Yatabare ve Fajr'den geldi.

    ERMAN TOROĞLU'NDAN OLAY SÖZLER
    Maçı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu olay sözler söyledi.

    Hakemi eleştiren Toroğlu, "Hakemin şekli öyle olmaz abi sahada. Hareketlerin titrek olmayacak." dedi.

    Toroğlu şunları söyledi:

    "Hakemin şekli öyle olmaz abi sahada. Bu hakemi kimse sallamaz. Bu hakem belki çok iyi hakem olabilir ama yere sağlam basacaksın abi. Böyle hareketlerin titret olmayacak. İki takım futbolcularıda bakma sen iyi niyetlilerdi.

        Keyif almadığım bir maç seyrettim. Dünkü maçın üzerine bu maç bana hani tirit derler ya böyle sıcak suya etmek atar yersin. Tirit çorba geldi aklıma. Keyif almadım abi. Uyuyordum bir ara ya. 1-2 sefer uyudum. 5 tanede gol var…"
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        Haberler Spor Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Sivaspor maçına ilişkin olay yorum! Hakemi topa tuttu: Hareketlerin titrek olmayacak
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