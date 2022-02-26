Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Sivaspor maçına ilişkin olay yorum! Hakemi topa tuttu: Hareketlerin titrek olmayacak

Hakemi eleştiren Toroğlu, "Hakemin şekli öyle olmaz abi sahada. Hareketlerin titrek olmayacak." dedi.

Toroğlu şunları söyledi:

"Hakemin şekli öyle olmaz abi sahada. Bu hakemi kimse sallamaz. Bu hakem belki çok iyi hakem olabilir ama yere sağlam basacaksın abi. Böyle hareketlerin titret olmayacak. İki takım futbolcularıda bakma sen iyi niyetlilerdi.