Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Sivaspor maçına ilişkin olay yorum! Hakemi topa tuttu: Hareketlerin titrek olmayacak

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Beşiktaş deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.
Beşiktaş'ın gollerini Batshuayi (2), Ghezzal kaydetti. Sivasspor'un golleri ise Yatabare ve Fajr'den geldi.
ERMAN TOROĞLU'NDAN OLAY SÖZLER
Maçı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu olay sözler söyledi.
Hakemi eleştiren Toroğlu, "Hakemin şekli öyle olmaz abi sahada. Hareketlerin titrek olmayacak." dedi.
Toroğlu şunları söyledi:
"Hakemin şekli öyle olmaz abi sahada. Bu hakemi kimse sallamaz. Bu hakem belki çok iyi hakem olabilir ama yere sağlam basacaksın abi. Böyle hareketlerin titret olmayacak. İki takım futbolcularıda bakma sen iyi niyetlilerdi.