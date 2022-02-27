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    • 27.02.2022 13:02
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    • 27.02.2022 13:08
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    Fenerbahçe geleceğin yıldızını bitirdi! Barça peşindeydi 15 yaşındaki isim imzayı attı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Türkiye, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler'i konuşurken, sarı-lacivertli ekip yeni bir yıldız adayını daha kadrosuna kattı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe geleceğin yıldızını bitirdi

    Türkiye 17 yaşındaki Fenerbahçeli yıldız Arda Güler'in başarılı futbolunu konuşurken Sarı-Lacivertliler alt yapıya yıldız bir isim kazandırdı. Geçtiğimiz yılın sonlarında İsak Vural ile iletişime geçen Sarı-Lacivertliler sonunda mutlu sona ulaştı... TFF amatör lisanslarında genç oyuncunun ismi gözüküyor.

    Barcelona ve Benfica alt yapılarında forma giyen İsak Vural küçük yaşına rağmen yeteneğiyle adından söz ettirdi ve Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

    İsak Vural 12 yaşındayken, İspanyol devi Barcelona tarafından altyapıya alındı; ancak UEFA yabancı ülkelerden gelen küçük yaştaki çocukları ailelerinin İspanya'da ikametini sağlamadan transfer ettiği için İspanyol kulübüne soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda Barcelona, transfer yasağı cezası aldı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe geleceğin yıldızını bitirdi! Barça peşindeydi 15 yaşındaki isim imzayı attı
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