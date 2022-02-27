Fenerbahçe geleceğin yıldızını bitirdi! Barça peşindeydi 15 yaşındaki isim imzayı attı

Sık bir Fenerbahçe taraftarı olan 15 yaşındaki İsak Vural'ın babası Türk, annesi ise Norveçli... Fenerbahçe'nin Arda Güler'den sonra İsak Vural'dan da çok büyük beklentisi var.

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