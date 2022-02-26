Özel Haber I Fenerbahçeli Arda Güler Avrupa'nın kıskacında

Slavia Prag ile Konferans Ligi son 16 turu play-off'unda oynanan iki maçta sonradan oyuna giren, Süper Lig'de ise geçtiğimiz hafta Hatayspor'a karşı ilk 11'de başlayan genç oyuncu, kısa süre Avrupa'da adından söz ettirmeyi bildi.

Slavia Prag maçı sonrası Çekya basınının övgü ile bahsettiği ve, "Real Madrid'de forma giyebilir" yakıştırmasını yaptığı 17 yaşındaki Arda için bazı İngiliz ve Alman kulüplerinin harekete geçtiği öğrenildi.

Avrupalı scoutların sezonun kalan kısmında Arda Güler'i takip etmek için Türkiye'ye geleceği ve genç futbolcunun yakın markaja alınacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe ile 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Arda için Avrupa'nın önemli kulüplerinin devreye girme hazırlığında olduğu öne sürülürken, Sarı-Lacivertliler de genç yıldız adayı ile yeni kontrat imzalamak için görüşmelerini sürdürüyor.