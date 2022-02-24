Mesut Özil im'para'torluğu! The Sun gazetesi, yıldız futbolcunun servetini manşetine taşıdı

Ali Koç'un "Ticareti bırakıp futboluna odaklanması gerekiyor" dediği Mesut Özil'in serveti ve yaptığı iş ortaklıklıkları İngiltere'de manşetleri süsledi. The Sun'da yer alan haberde Mesut'un kendi ayakkabı markasından, kahvecisisine, ünlü oyuncu Eva Longria ile satın aldığı Meksika kulübü Necaxa'ya ve diğer yatırımlarına değinilirek multi milyon pounluk bir iş imparatorluğu kurduğu belirtildi.
KRİPTO PARA ÇOK YAKINDA
M10 markası altında bir giyim markası ve e-spor takımı sahibi olan Mesut Özil'un devasa bir emlak portföyünün yanı sıra spor kliniği, takviye gıda laboratuvarı ve çorap fabrikası da olduğu belirtilirken yıldız futbolcu için, "Sanki bir James Bond filminden fırlamış gibi bir iş imparatorluğu kurmuş" ifadeleri kullanıldı. Yakın zamanda kendi ismini taşıyan bir kripto para çıkaracak olan Mesut Özil'in tüm bu girişimleriyle ilgili The Sun'daki haberde yıldız futbolcunun dünyanın en zengin ikinci insanı olarak gösterilen Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve diğer ünlü iş adamları Richard Branson ve Alan Sugar'ı bile şaşkına çevirebilecek yatırımlarda bulunduğu da aktarıldı.
KOÇ'LA ARASI BOZUK
Yatırımları ile gündem olmaya devam eden ve bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Mesut Özil ile ilgili Başkan Ali Koç'un son dönemde negatif bir tutum içinde olduğu belirtiliyor.