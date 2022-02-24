Mesut Özil im'para'torluğu! The Sun gazetesi, yıldız futbolcunun servetini manşetine taşıdı





KRİPTO PARA ÇOK YAKINDA

M10 markası altında bir giyim markası ve e-spor takımı sahibi olan Mesut Özil'un devasa bir emlak portföyünün yanı sıra spor kliniği, takviye gıda laboratuvarı ve çorap fabrikası da olduğu belirtilirken yıldız futbolcu için, "Sanki bir James Bond filminden fırlamış gibi bir iş imparatorluğu kurmuş" ifadeleri kullanıldı. Yakın zamanda kendi ismini taşıyan bir kripto para çıkaracak olan Mesut Özil'in tüm bu girişimleriyle ilgili The Sun'daki haberde yıldız futbolcunun dünyanın en zengin ikinci insanı olarak gösterilen Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve diğer ünlü iş adamları Richard Branson ve Alan Sugar'ı bile şaşkına çevirebilecek yatırımlarda bulunduğu da aktarıldı.