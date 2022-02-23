Mesut Özil'in serveti İngilizlerin manşetinde! Eva Longria ile ortaklık, milyonlarca poundluk markalar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Ticari işlerini bırakıp futboluna odaklanması gerekiyor" dediği Mesut Özil'in serveti ve yaptığı iş ortaklıklıkları İngiltere'de manşetleri süsledi. The Sun'da yer alan haberde Mesut'un kendi ayakkabı markasından, kahvecisisine, oyuncu Eva Longria ile satın aldığı kulübüne ve diğer yatırımlarına değinilirek multi milyon pounluk bir iş imparatorluğu kurduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil saha içinden çok saha dışındaki yatırımları ile konuşulmaya devam ediyor... Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un, "Ticari işlerini bırakıp futboluna odaklanması gerekiyor" dediği Mesut ile ilgili İngiliz basınından The Sun'da yer alan haberde, yıldız futbolcunun multi milyon poundluk bir iş imparatorluğu kurduğu belirtildi.
Mesut Özil'in saha dışındaki yatırımları ile adından söz ettirdiğinin aktarıldığı haberde, yıldız futbolcunun kendi ayakkabı markasından, kahvecisisine, oyuncu Eva Longria ile satın aldığı Necaxa kulübüne ve diğer yatırımlarıyla birlikte ciddi bir servet elde ettiği yazıldı.