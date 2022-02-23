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    • Spor
    • 23.02.2022 15:41
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    • 23.02.2022 15:50
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    Mesut Özil'in serveti İngilizlerin manşetinde! Eva Longria ile ortaklık, milyonlarca poundluk markalar...

    Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe kadrosuna katılan ancak bugüne kadar gerek performansı gerekse sakatlıkları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Mesut Özil, İngilizlerin gündemine oturdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz aylarda, "Ticari işlerini bırakıp futboluna odaklanması gerekiyor" dediği Mesut Özil'in serveti ve iş ortaklıkları manşetleri süslerken multi milyon poundlukbir iş imparatorluğu kurduğu belirtildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Mesut Özil’in serveti İngilizlerin manşetinde

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Ticari işlerini bırakıp futboluna odaklanması gerekiyor" dediği Mesut Özil'in serveti ve yaptığı iş ortaklıklıkları İngiltere'de manşetleri süsledi. The Sun'da yer alan haberde Mesut'un kendi ayakkabı markasından, kahvecisisine, oyuncu Eva Longria ile satın aldığı kulübüne ve diğer yatırımlarına değinilirek multi milyon pounluk bir iş imparatorluğu kurduğu belirtildi.

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil saha içinden çok saha dışındaki yatırımları ile konuşulmaya devam ediyor... Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un, "Ticari işlerini bırakıp futboluna odaklanması gerekiyor" dediği Mesut ile ilgili İngiliz basınından The Sun'da yer alan haberde, yıldız futbolcunun multi milyon poundluk bir iş imparatorluğu kurduğu belirtildi.

    Mesut Özil'in saha dışındaki yatırımları ile adından söz ettirdiğinin aktarıldığı haberde, yıldız futbolcunun kendi ayakkabı markasından, kahvecisisine, oyuncu Eva Longria ile satın aldığı Necaxa kulübüne ve diğer yatırımlarıyla birlikte ciddi bir servet elde ettiği yazıldı.

        M10 markası altında bir giyim markası ve e-spor takımı sahibi olan Mesut Özil'in devasa bir emlak portföyü olduğunun yanı sıra sport kliniği, takviye gıda laboratuvarı ve çorap fabrikası da olduğu belirtilirken yıldız futbolcu için, "Herhangi bir James Bond filminden fırlamış gibi bir iş imparatorluğu kurmuş" ifadeleri kullanıldı.

        Yakın zamanda kendi ismini taşıyan bir kripto para çıkaracak olan Mesut Özil'in tüm bu girişimleriyle ilgili The Sun'daki haberde yıldız futbolcunun dünyanın en zengin ikinci insanı olarak gösterilen Amazon'un kurucusu Jeff Besos ve diğer ünlü iş adamları Richard Branson ve Alan Sugar'ı şaşırtacak yatırımlarda bulunduğu aktarıldı.

        Yatırımları ile gündem olmaya devam eden ve bir süredir Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Mesut Özil ile ilgili Sarı-Lacivertli kulübün başkan Ali Koç'un ise son dönemde yaşanan gelişmeler sebebiyle negatif bir tutum içinde olduğu belirtiliyor.

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