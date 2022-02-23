Mesut Özil'in serveti İngilizlerin manşetinde! Eva Longria ile ortaklık, milyonlarca poundluk markalar...

M10 markası altında bir giyim markası ve e-spor takımı sahibi olan Mesut Özil'in devasa bir emlak portföyü olduğunun yanı sıra sport kliniği, takviye gıda laboratuvarı ve çorap fabrikası da olduğu belirtilirken yıldız futbolcu için, "Herhangi bir James Bond filminden fırlamış gibi bir iş imparatorluğu kurmuş" ifadeleri kullanıldı.