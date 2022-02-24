İtalyan medyası Hollanda devi Ajax'ın Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu istediğini yazdı





BRUGGE DA ONU İSTİYOR

İtalyan basınının Ferdi ile kıyasladığı Ajaxlı Tadic'in 2018 yılından bu yana formasını giydiği Hollanda ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ajax'ın yanı sıra Belçika'dan Club Brugge'ün de ısrarla istediği Ferdi Kadıoğlu'nu takımda tutmak adına yoğun bir çaba harcayan Fenerbahçe yönetimi ise kısa süre içinde genç oyuncu ile nikah tazelemek istiyor. Görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu...

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