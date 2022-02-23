Ferdi Kadıoğlu Avrupa manşetlerinde! İtalyan basınından flaş Dusan Tadic benzetmesi

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili İtalyan basınında yer alan haberde, Ajax'ın takımın yıldız ismi Dusan Tadic'in veliahtını aradığı ve bu doğrultuda Ferdi ile ilgilendiği belirtildi.
Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ediyor. Ajax'ın Fenerbahçe ile Slavia Prag ile arasında oynanan UEFA Konferans Ligi son 32 turu ilk maçında takip ettiği Ferdi için İtalyan basınından flaş bir benzetme geldi.
AJAX FERDİ İLE İLGİLENİYOR
La Gazetta dello Sport, Hollanda basını kaynaklı haberlere göre Ajax'ın Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiğini belirtirken, genç yıldızdan haberde yeni Dusan Tadic olarak bahsedildi.