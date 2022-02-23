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    • Spor
    • 23.02.2022 11:34
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    • 23.02.2022 11:51
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    Ferdi Kadıoğlu Avrupa manşetlerinde! İtalyan basınından flaş Dusan Tadic benzetmesi

    Son dönemde gösterdiği performans ile Avrupa basınının da dikkatini çeken Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için İtalyan basınından flaş bir benzetme geldi. İtalyan basınında yer alan Ajax'ın Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiğini belirtirken, genç yıldızdan haberde yeni Dusan Tadic olarak bahsedildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Tadic’in veliahtı Ferdi Kadıoğlu

    Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili İtalyan basınında yer alan haberde, Ajax'ın takımın yıldız ismi Dusan Tadic'in veliahtını aradığı ve bu doğrultuda Ferdi ile ilgilendiği belirtildi.

    Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ediyor. Ajax'ın Fenerbahçe ile Slavia Prag ile arasında oynanan UEFA Konferans Ligi son 32 turu ilk maçında takip ettiği Ferdi için İtalyan basınından flaş bir benzetme geldi.

    AJAX FERDİ İLE İLGİLENİYOR
    La Gazetta dello Sport, Hollanda basını kaynaklı haberlere göre Ajax'ın Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiğini belirtirken, genç yıldızdan haberde yeni Dusan Tadic olarak bahsedildi.

        Ajax'ın takımın yıldız ismi Tadic'in veliahtı olarak gördüğü belirtilen Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ereceği ve 21 yaşındaki futbolcunun Sarı-Lacivertliler'in Slavia Prag ile oynadığı maçın yıldızı olduğu aktarıldı.

        İtalyan basınının Ferdi ile kıyasladığı Ajaxlı Dusan Tadic'in 2018 yılından bu yana formasını giydiği Hollanda ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        Ajax'ın yanı sıra Belçika'dan Club Brugge'ün de ısrarla istediği Ferdi Kadıoğlu'nun takımda tutmak adına yoğun bir çaba harcayan Fenerbahçe yönetimi ise kısa süre içinde genç oyuncu ile nikah tazelemek istiyor.

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