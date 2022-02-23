Real Betis-Zenit maçı Halil Umut Meler’in

FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Real Betis'in, sahasında Zenit ile oynayacağı karşılaşmayı yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem (VAR) ise Abdülkadir Bitigen olacak.



BOYD: GALATASARAY'I YENEBİLECEK GÜÇTEYİZ

SÜPER Lig'de 27 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, "Zor konumda bulunan iki takımın mücadelesi olacak ve ben takımımıza güveniyorum." dedi. İyi bir takım olduklarını belirten Tyler Boyd, "Sahadan iyi bir skorla ayrılabiliriz. Bunu başarabilecek gücümüz var" ifadesini kullandı.



GAZİANTEP-YENİ MALATYA KOZLARINI PAYLAŞIYOR

GAZİANTEP FK, Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan ve ertelenen maçta bugün Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de müsabakanın ikinci yarısının oynanacağı karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.



RED BULL HOMERUN'A SADECE 10 GÜN KALDI

YÜZLERCE ekstrem spor ve adrenalin tutkununu bir araya getiren Red Bull Homerun'da geri sayım başladı. Bursa Uludağ'da gerçekleştirilecek yılın en heyecan verici yarışı, kayak ve snowboard olmak üzere iki kategoriden oluşacak. Organizasyon, 5 Mart 2022 Cumartesi günü Bursa Uludağ'da, Kuşaklıkaya Pisti'nde gerçekleştirilecek.



BURSASPOR'DA HÜCUM HATTINDA SORUN BÜYÜK

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, deplasmanda Denizlispor'u 3-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 10 maçta 1'den fazla gol atamadı... Yeşil-beyazlı takım Manisa FK, Ümraniyespor, Adanaspor, Samsunspor ve Ankaragücü'ne 1'er gol atarken, Bandırmaspor, Menemenspor, Erzurumspor ve Tuzlaspor'a karşı gol atma başarısı gösteremedi.



AŞISIZ DJOKOVİC KORTLARA GERİ DÖNDÜ

AŞI olmayı reddettiği için Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na dahil edilmeyen ve sınır dışı edilen Sırp raket Novak Djokovic, Dubai'de kortlara geri döndü, Djokovic, Dubai Tenis Turnuvası'nın ilk maçında İtalyan Lorenzo Musetti'yi 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. 34 yaşındaki tenisçi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Aşı olmadığım için Roland Garros'a da alınmayacaksam, bu bedeli ödemeye hazırım" ifadelerini kullanmıştı.



KARTAL SİVAS'A BİLENİYOR

CUMARTESİ günü Sivas'a konuk olacak olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına devam etti. Önder Karaveli yönetimindeki idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Beşiktaş'ta Pjanic takımdan ayrı olarak çalışmasını sürdürdü.



EDGAR'IN EŞİ ŞOK ETTİ!

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Edgar Ie'nin sözleşmesi feshedilmişti. Yönetim bu kararı yabancı kontenjanında boşluk açmak için yapmış ve sezon sonunda yeniden yıldız futbolcu ile görüşüleceğini açıklamıştı. Ancak Edgar'ın eşinden şok bir hamle geldi. Yomra'daki evine giden Edgar'ın eşi tüm eşyalarını topladı. Tecübeli yıldızın eşinin eşyaları Porto şehrine gönderdiği öğrenildi. Trabzonspor ile tüm bağlantıları koparan Edgar ailesinin bu kararı çevresince "Bir daha dönmeyebilir" şeklinde yorumlandı.



VESELY VE DE COLO TAKIMLA ÇALIŞIYOR

FENERBAHÇE Beko'da uzun süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Jan Vesely ile Nando De Colo'nun takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi. Her iki oyuncunun da THY Euroleague'de cuma günü Monaco ile deplasmanda oynanacak maçta coach Alexander Djordjevic'in görev verilmesi durumunda forma giyebileceği ifade edildi.



GÜREŞ FEDERASYONU NİKE İLE İMZALADI

TÜRKIYE Güreş Federasyonu, dünyaca ünlü spor ürünleri firması Nike'la sponsorluk anlaşması yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara'da düzenlenen imza törenine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile Nike'ın Ankara Yetkili Bayisi Dalkılıç Spor firmasının yetkilisi Cihan Açıkgöz'ün katıldığı belirtildi.



KADIN MİLLİLER BUGÜN SIRBİSTAN KARŞISINDA

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan Türkiye, 6. maçında bugün Sırbistan'la İzmir'de karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda 17.00'de başlayacak maçta İsviçre'den Deborah Anex düdük çalacak. Türkiye, 6 takımın bulunduğu grupta 7 puanla 4. sırada yer alıyor.