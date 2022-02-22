Fenerbahçe’de Arda Güler çılgınlığı! En yüksek teklif onun için geldi

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçta ilk kez Sarı-Lacivertli formayla bir karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, adeta taraftarların gönlünü fethetti.
Maç sonrası Arda'ya övgüler yağdıran Sarı-Lacivertli taraftarlar, genç futbolcuyu kısa süre içinde bağrına bastı.
EN YÜKSEK FİYAT ARDA GÜLER İÇİN
Her maç sonrası futbolcuların giydiği formaları açık artırmaya çıkaran Sarı-Lacivertliler'de Hatayspor karşılaşmasına ait formalar da internet üzerinden satışa sunulurken, açık artırmada şu ana kadar en yüksek rakamlı teklif genç futbolcu Arda Güler için geldi.
TAKIM ARKADAŞLARINA FARK ATTI
27 Şubat'ta sona erecek olan açık artırma öncesi Arda Güler'in formasına 1100 Euro (17250 TL) teklif verilirken, genç futbolcu bu kulvarda takım arkadaşlarına uzak ara bir fark atmış oldu.