Fenerbahçe’de Arda Güler çılgınlığı! En yüksek teklif onun için geldi

Arda'nın ardından formasına en yüksek teklif ise 228 Euro (3572 TL) ile kaleci Altay Bayındır oldu.

16 yaşındaki Arda, bu alanda kendisinden sonra formasına en yüksek teklif verilen ikinci isim olan Altay'a 13 bin 678 TL'lik bir fark atmış oldu.