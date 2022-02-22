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    • 22.02.2022 21:11
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    • 22.02.2022 21:20
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    Fenerbahçe’de Arda Güler çılgınlığı! En yüksek teklif onun için geldi

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe’de Arda Güler çılgınlığı! Maç formalarını internet üzerinden açık artırmaya sunan Fenerbahçe’de Hatayspor karşılaşmasının formaları da satışa sunuldu. Açık artırmada şu ana kadar formasına en yüksek teklif gelen futbolcu ise Sarı-Lacivertliler’in genç futbolcusu Arda Güler oldu.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel Haber | Fenerbahçe’de Arda Güler çılgınlığı

    Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçta ilk kez Sarı-Lacivertli formayla bir karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, adeta taraftarların gönlünü fethetti.

    Maç sonrası Arda'ya övgüler yağdıran Sarı-Lacivertli taraftarlar, genç futbolcuyu kısa süre içinde bağrına bastı.

    EN YÜKSEK FİYAT ARDA GÜLER İÇİN
    Her maç sonrası futbolcuların giydiği formaları açık artırmaya çıkaran Sarı-Lacivertliler'de Hatayspor karşılaşmasına ait formalar da internet üzerinden satışa sunulurken, açık artırmada şu ana kadar en yüksek rakamlı teklif genç futbolcu Arda Güler için geldi.

    TAKIM ARKADAŞLARINA FARK ATTI
    27 Şubat'ta sona erecek olan açık artırma öncesi Arda Güler'in formasına 1100 Euro (17250 TL) teklif verilirken, genç futbolcu bu kulvarda takım arkadaşlarına uzak ara bir fark atmış oldu.

        Arda'nın ardından formasına en yüksek teklif ise 228 Euro (3572 TL) ile kaleci Altay Bayındır oldu.

        16 yaşındaki Arda, bu alanda kendisinden sonra formasına en yüksek teklif verilen ikinci isim olan Altay'a 13 bin 678 TL'lik bir fark atmış oldu.

        Arda Güler'in forması için şu anda 1100 Euro (17250 TL) olan en üst teklifin maç açık artırmanın bitiş tarihine kadar daha da artması bekleniyor.
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