UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag takımına 3-2 mağlup olan Fenerbahçe rövanş maçında rakibiyle kozlarını paylaşacak. Kesin zafer parolasıyla sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler mücadeleyi kazanarak UEFA'daki yoluna devam etmek istiyor. Peki, FB Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Fenerbahçe Slavia Prag rövanş maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe ve Slavia Prag 24 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. Mücadelenin canlı yayını Exxen'de olacak.
SLAVİA PRAG ÇEKYA LİGİNDE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Slavia Prag, Çekya Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Bohemians 1905'i 1-0 yendi.
Çekya liginin 22. haftasına averajla lider giren Slavia Prag, 12. sıradaki Bohemians 1905'i ağırladı.
Son 3 yılın şampiyonu Slavia Prag, Olayinka'nın 43. dakikadaki golüyle karşılaşmayı kazandı. Puanını 54'e çıkaran Slavia Prag liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe, sahasında 3-2 kaybettiği maçın rövanşında 24 Şubat Perşembe günü Slavia Prag'a konuk olacak.