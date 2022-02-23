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    • Spor
    • 23.02.2022 10:20
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    • 23.02.2022 10:20
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    FB Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Fenerbahçe Slavia Prag rövanş maçı hangi kanalda?

    İlk maçta Çekya'nın Slavia Prag takımına 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş mücadelesi kapsamında rakibiyle rövanş maçında karşılaşacak. Bu kapsamda maça dair detaylar taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, FB Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Fenerbahçe Slavia Prag rövanş maçı hangi kanalda? İşte maça dair detaylar...

    Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta?

    UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag takımına 3-2 mağlup olan Fenerbahçe rövanş maçında rakibiyle kozlarını paylaşacak. Kesin zafer parolasıyla sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler mücadeleyi kazanarak UEFA'daki yoluna devam etmek istiyor. Peki, FB Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Fenerbahçe Slavia Prag rövanş maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

    FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe ve Slavia Prag 24 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. Mücadelenin canlı yayını Exxen'de olacak.

    SLAVİA PRAG ÇEKYA LİGİNDE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Slavia Prag, Çekya Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Bohemians 1905'i 1-0 yendi.

    Çekya liginin 22. haftasına averajla lider giren Slavia Prag, 12. sıradaki Bohemians 1905'i ağırladı.

    Son 3 yılın şampiyonu Slavia Prag, Olayinka'nın 43. dakikadaki golüyle karşılaşmayı kazandı. Puanını 54'e çıkaran Slavia Prag liderliğini sürdürdü.

    Fenerbahçe, sahasında 3-2 kaybettiği maçın rövanşında 24 Şubat Perşembe günü Slavia Prag'a konuk olacak.

        FENERBAHÇE LİGDE ÜST ÜSTE 2. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ

        Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-0 yenerek ligde üst üste 2. galibiyetini elde etti.

        Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya rotasyonlu bir kadroya başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda gol bulmayı başaramadı. Maçın ikinci yarısına daha etkili başlayan Fenerbahçe, rakip kalede baskı kurmayı başardı. Müsabakanın 65. dakikasında Miguel Crespo'nun ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı 67. dakikada Serdar Dursun gole çevirince sarı-lacivertliler öne geçti. 79. dakikada kalecinin müdahalesiyle yerde kalan Serdar Dursun, penaltı için ikinci kez topun başına geçti ve 81. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

        Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, ligde Giresunspor'un ardından Hatayspor'u da mağlup etmeyi başardı.
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        Haberler Spor FB Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Fenerbahçe Slavia Prag rövanş maçı hangi kanalda?
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