Galatasaray'da Torrent, Arda Turan, Alpaslan ve Morutan’ın biletini kesti!





Son dönemin büyük hayal kırıklıklarından biri olan Morutan'ın ise Fatih Terim'in gidişi sonrasında Florya'da çok disiplinsiz hareketler sergilediği ve idmanlardaki isteksiz görüntüsü ile Torrent'in tepkisini çektiği belirtiliyor.



RİZE MAÇI KAZANILIRSA...

İspanyol teknik adamın kadro dışı talebinin şu anda Başkan Burak Elmas tarafından veto edildiği ifade ediliyor. Başkan Elmas'ın böyle bir hamlenin yaşanan büyük krizi daha da derinleştireceği konusunda ciddi endişeler yaşadığı öğrenildi. Ancak hafta sonu oynanacak Rizespor maçının da kazanılması durumunda Başkan Elmas'ın 3 futbolcuyla ilgili talebi yeniden gözden geçireceği gelen bilgiler arasında.

