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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’da şok iddia! Domenec Torrent o isimleri kadro dışı bıraktı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’da şok iddia! Domenec Torrent o isimleri kadro dışı bıraktı!

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme tehlikesi yaşayan Galatasaray Göztepe deplasmanından galibiyetle döndü ancak sular durulmadı. Son olarak Florya'dan gelen bir iddia çok konuşulacak cinsten. İddialara göre teknik direktör Domenec Torrent 3 futbolcunun kadro dışı bırakılması konusunda yönetime rapor sundu.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
22.02.2022 12:52 - Son Güncelleme: 22.02.2022 12:52
Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’da şok iddia! Domenec Torrent o isimleri kadro dışı bıraktı!

Galatasaray, Göztepe deplasmanında aldığı mucizevi galibiyetle biraz olsun nefes alsa da sular bir türlü durulmuyor… Florya'dan gelen şok haberler, gündeme bomba gibi düşecek cinsten.

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Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’da şok iddia! Domenec Torrent o isimleri kadro dışı bıraktı!

İddialara göre teknik direktör Domenec Torrent 3 futbolcunun kadro dışı bırakılması konusunda yönetime rapor sundu.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’da şok iddia! Domenec Torrent o isimleri kadro dışı bıraktı!

Bu futbolcuların Arda Turan, Alparslan Öztürk ve Olimpiu Morutan oldukları belirtiliyor.

Arda Turan geçtiğimiz gün Fatih Terim'le beraber fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşmış ve gündemi sarsmıştı. Torrent'in Terim'e çok yakın olan tecrübeli yıldızın bazı futbolcular üzerinde olumsuz etki yarattığını düşündüğü öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’da şok iddia! Domenec Torrent o isimleri kadro dışı bıraktı!

İspanyol hocanın hedefindeki bir başka isim olan Alparslan son 3 maçın kadrosuna alınmadı. Torrent'in disiplinsiz hareketleri nedeniyle taktik toplantıdan kovduğu iddia edilen yıldız futbolcunun son dönemdeki sosyal medya paylaşımları da dikkatleri çekiyor.

Son dönemin büyük hayal kırıklıklarından biri olan Morutan'ın ise Terim'in gidişi sonrası Florya'da çok disiplinsiz hareketler sergilediği ve idmanlardaki isteksiz görüntüsü ile Torrent'in tepkisini çektiği belirtiliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’da şok iddia! Domenec Torrent o isimleri kadro dışı bıraktı!

İspanyol teknik adamın kadro dışı talebinin şu anda Başkan Burak Elmas tarafından veto edildiği ifade ediliyor.

Başkan Elmas'ın böyle bir hamlenin yaşanan büyük krizi daha da derinleştireceği konusunda endişeler yaşadığı öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’da şok iddia! Domenec Torrent o isimleri kadro dışı bıraktı!

Ancak Rizespor maçının da kazanılması durumunda Başkan Elmas'ın 3 futbolcuyla ilgili talebi yeniden gözden geçireceği gelen bilgiler arasında.

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