Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’da şok iddia! Domenec Torrent o isimleri kadro dışı bıraktı!

İspanyol hocanın hedefindeki bir başka isim olan Alparslan son 3 maçın kadrosuna alınmadı. Torrent'in disiplinsiz hareketleri nedeniyle taktik toplantıdan kovduğu iddia edilen yıldız futbolcunun son dönemdeki sosyal medya paylaşımları da dikkatleri çekiyor.

Son dönemin büyük hayal kırıklıklarından biri olan Morutan'ın ise Terim'in gidişi sonrası Florya'da çok disiplinsiz hareketler sergilediği ve idmanlardaki isteksiz görüntüsü ile Torrent'in tepkisini çektiği belirtiliyor.