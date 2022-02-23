Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu! Brezilya ekibi resmen duyurdu

Fenerbahçe futbol kulübünün eski teknik direktörü Vitor Pereira, Brezilya ekiplerinden Corinthians ile anlaştı.

Pereira ile yapılan anlaşma kulüp sosyal medyasından yapılan paylaşımla duyuruldu.

İki farklı dönemde Fenerbahçe'de görev yapan Pereira, Porto, Santa Clara, Espinho, Al Ahli, Olympiacos, 1860 Münih ve Shanghai SIPG takımlarını da çalıştırmıştı.

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Pereira ile Fenerbahçe 20 Aralık 2021'de yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerin Spor Toto Süper Lig'de 2014'ten bu yana süren şampiyonluk özlemini sonlandırmak için büyük umutlarla ikinci kez takımın başına getirdiği Vitor Pereira, beklentileri karşılayamadı.