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    • Spor
    • 23.02.2022 20:28
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    • 23.02.2022 20:32
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    Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu! Brezilya ekibi resmen duyurdu

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu. Vitor Pereira, Brezilya ekiplerinden Corinthians ile anlaştı.

    Yeni takımı belli oldu!

    Fenerbahçe futbol kulübünün eski teknik direktörü Vitor Pereira, Brezilya ekiplerinden Corinthians ile anlaştı.

    Pereira ile yapılan anlaşma kulüp sosyal medyasından yapılan paylaşımla duyuruldu.

    İki farklı dönemde Fenerbahçe'de görev yapan Pereira, Porto, Santa Clara, Espinho, Al Ahli, Olympiacos, 1860 Münih ve Shanghai SIPG takımlarını da çalıştırmıştı.

    FENERBAHÇE'DE İKİNCİ PEREİRA DÖNEMİ 171 GÜN SÜRDÜ
    Pereira ile Fenerbahçe 20 Aralık 2021'de yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerin Spor Toto Süper Lig'de 2014'ten bu yana süren şampiyonluk özlemini sonlandırmak için büyük umutlarla ikinci kez takımın başına getirdiği Vitor Pereira, beklentileri karşılayamadı.

    2 Temmuz'da "Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim." ifadesini kullanarak Fenerbahçe'nin başına geçen Portekizli teknik adamla, istenilen performansın sergilenememesi üzerine 171 gün sonra yollar ayrıldı.

    Fenerbahçe, Pereira yönetiminde Süper Lig'in geride kalan 17 haftasında lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde yer alarak şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kaldı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de kötü bir grafik çizdi ve grup aşamasını 3. sırada tamamlayarak organizasyona veda etti.

    LİGDE 17 MAÇTA 8 GALİBİYET
    Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın ikinci döneminde Süper Lig'de oynadığı maçlarda 1,8 puan ortalaması yakaladı.

    Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 17 lig maçında 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

        İLK DÖNEMİ 14 AY SÜRMÜŞTÜ
        Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başındaki ilk döneminde 14 ay görev yapmıştı.

        Portekizli teknik adam yönetiminde 2015-2016 sezonunda Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etmişti. Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde ise Galatasaray'a mağlup olmuştu.

        Fenerbahçe'nin 2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa ekibi Monaco'ya elenmesinin ardından Pereira'nın sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.

        Sarı-lacivertli ekip, Vitor Pereira'nın ilk döneminde çıktığı 62 resmi maçta 38 galibiyet, 15 beraberlik ve 9 yenilgi yaşamıştı.
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