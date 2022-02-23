Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu! Brezilya ekibi resmen duyurdu

Fenerbahçe futbol kulübünün eski teknik direktörü Vitor Pereira, Brezilya ekiplerinden Corinthians ile anlaştı.
Pereira ile yapılan anlaşma kulüp sosyal medyasından yapılan paylaşımla duyuruldu.
İki farklı dönemde Fenerbahçe'de görev yapan Pereira, Porto, Santa Clara, Espinho, Al Ahli, Olympiacos, 1860 Münih ve Shanghai SIPG takımlarını da çalıştırmıştı.
FENERBAHÇE'DE İKİNCİ PEREİRA DÖNEMİ 171 GÜN SÜRDÜ
Pereira ile Fenerbahçe 20 Aralık 2021'de yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerin Spor Toto Süper Lig'de 2014'ten bu yana süren şampiyonluk özlemini sonlandırmak için büyük umutlarla ikinci kez takımın başına getirdiği Vitor Pereira, beklentileri karşılayamadı.
2 Temmuz'da "Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim." ifadesini kullanarak Fenerbahçe'nin başına geçen Portekizli teknik adamla, istenilen performansın sergilenememesi üzerine 171 gün sonra yollar ayrıldı.
Fenerbahçe, Pereira yönetiminde Süper Lig'in geride kalan 17 haftasında lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde yer alarak şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kaldı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de kötü bir grafik çizdi ve grup aşamasını 3. sırada tamamlayarak organizasyona veda etti.
LİGDE 17 MAÇTA 8 GALİBİYET
Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın ikinci döneminde Süper Lig'de oynadığı maçlarda 1,8 puan ortalaması yakaladı.
Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 17 lig maçında 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.