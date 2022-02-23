Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne bu kez de inşaat sektörüne girdi: “5 ay içinde anahtar teslim daireler”

Galatasaray yönetiminin yabancı kontenjanında boşluk açmak için özel bir anlaşma ile sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne'den üst üst flaş hamleler geliyor.
Geçtiğimiz günlerde ülkesi Senegal'de bir spor mağazası açarak ticarete adım atan yıldız futbolcu bu kez de inşaat sektörüne girdi. Sosyal medya hesabından inşaat halindeki bir binanın fotoğrafını paylaşan Diagne, "5 ay içinde anahtar teslim daireler" ifadesini kullandı. Alınan bilgilere göre Diagne, Senegal'de inşaat alanında da yatırımlar yapmaya başladı.
Sakatlığı nedeniyle nisan ayına kadar futbol oynaması yasak olan Senegalli forvetin sezon sonunda Galatasaray yönetimiyle yeniden masaya oturması bekleniyor.
BEKLENEN PERFORMANSA İMZA ATAMADI
Ancak Diagne'nin ticarete atılması ve bu alanda üst üste hamleler yapması, "Artık kafasında futbolu bitirmiş" yorumlarını da beraberinde getiriyor.
2019 yılında Sarı-Kırmızılı takıma 13 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan transfer olan tecrübeli yıldız bir türlü beklenen performansa imza atamadı.