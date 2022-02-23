Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne bu kez de inşaat sektörüne girdi: “5 ay içinde anahtar teslim daireler”

Galatasaray yönetiminin yabancı kontenjanında boşluk açmak için özel bir anlaşma ile sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne'den üst üst flaş hamleler geliyor.



Geçtiğimiz günlerde ülkesi Senegal'de bir spor mağazası açarak ticarete adım atan yıldız futbolcu bu kez de inşaat sektörüne girdi. Sosyal medya hesabından inşaat halindeki bir binanın fotoğrafını paylaşan Diagne, "5 ay içinde anahtar teslim daireler" ifadesini kullandı. Alınan bilgilere göre Diagne, Senegal'de inşaat alanında da yatırımlar yapmaya başladı.