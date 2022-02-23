Trabzonspor’un 1 numarası Uğurcan Çakır yüzde 81’lik kurtarış ortalamasıyla Avrupa'nın zirvesinde

Trabzonspor, şampiyonluğa adım adım ilerlerken bu başarıda şüphesiz kaptanının da payı çok büyük.
Bordo-Mavililer'in kalecisi bu sezon ortaya koyduğu performansla takımının açık ara liderlik koltuğunda oturmasını sağladı.
KURTARIŞ YÜZDELERİYLE KISKANDIRIYOR
Son iki sezon toplamında liglerinde oynadıkları maçlarda yıldız isimlerin kurtarış yüzdeleri dikkat çekiyor. Trabzonspor'un 1 numarası Uğurcan Çakır'ın ünlü kalecileri geride bıraktığı görülüyor.
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
Uğurcan Çakır yüzde 81'lik kurtarış ortalamasıyla ilk sırada yer alırken Chelsea'nin 32 milyon Euro değerindeki kalecisi Edouard Mendy, yüzde 77'lik kurtarış yüzdesiyle ikinci sırada kaldı.
Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, yüzde 75'lik oranıyla üçüncü basamakta yer aldı. Onu Manchester City'de forma giyen vatandaşı Ederson yüzde 72 ile takip etti.