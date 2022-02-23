Trabzonspor’un 1 numarası Uğurcan Çakır yüzde 81’lik kurtarış ortalamasıyla Avrupa'nın zirvesinde

Manchester United'ın İspanyol file bekçisi De Gea yüzde 71 ile 5. oldu. Barcelona'nın 45 milyon Euro'luk file bekçisi Ter Stegen yüzde 69 ile 6. basamakta yer aldı. Bayern Münih'in yıldız ismi Neuer ise yüzde 69 ile 7. sırada kendine yer bulabildi.