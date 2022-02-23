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    • Spor
    • 23.02.2022 11:12
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    • 23.02.2022 11:12
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    Trabzonspor’un 1 numarası Uğurcan Çakır yüzde 81’lik kurtarış ortalamasıyla Avrupa'nın zirvesinde

    Trabzonspor, şampiyonluğa adım adım ilerlerken bu başarıda Uğurcan Çakır payı çok büyük. Çakır, yüzde 81’lik kurtarış ortalamasıyla Avrupa'da ilk sırada yer alırken Chelsea’nin 32 milyon Euro değerindeki kalecisi Edouard Mendy, yüzde 77’lik kurtarış yüzdesiyle ikinci sırada kaldı.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Takvim Özel | Fırtına’nın 1 numarası Avrupa’da zirvede

    Trabzonspor, şampiyonluğa adım adım ilerlerken bu başarıda şüphesiz kaptanının da payı çok büyük.

    Bordo-Mavililer'in kalecisi bu sezon ortaya koyduğu performansla takımının açık ara liderlik koltuğunda oturmasını sağladı.

    KURTARIŞ YÜZDELERİYLE KISKANDIRIYOR
    Son iki sezon toplamında liglerinde oynadıkları maçlarda yıldız isimlerin kurtarış yüzdeleri dikkat çekiyor. Trabzonspor'un 1 numarası Uğurcan Çakır'ın ünlü kalecileri geride bıraktığı görülüyor.

    AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
    Uğurcan Çakır yüzde 81'lik kurtarış ortalamasıyla ilk sırada yer alırken Chelsea'nin 32 milyon Euro değerindeki kalecisi Edouard Mendy, yüzde 77'lik kurtarış yüzdesiyle ikinci sırada kaldı.

    Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, yüzde 75'lik oranıyla üçüncü basamakta yer aldı. Onu Manchester City'de forma giyen vatandaşı Ederson yüzde 72 ile takip etti.

        Manchester United'ın İspanyol file bekçisi De Gea yüzde 71 ile 5. oldu. Barcelona'nın 45 milyon Euro'luk file bekçisi Ter Stegen yüzde 69 ile 6. basamakta yer aldı. Bayern Münih'in yıldız ismi Neuer ise yüzde 69 ile 7. sırada kendine yer bulabildi.



        Son iki sezonda yüzde 81 bu sezon ise yüzde 84 kurtarış yüzdesine sahip olan Uğurcan Çakır ligde kalesine gelen 111 şutun 93'ünü kurtararak müthiş bir istatistik yakaladı.

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