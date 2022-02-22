Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.02.2022 13:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.02.2022 13:56
    ABONE OL

    Para değil proje! İşte Ferdi Kadıoğlu gerçekleri

    Fenerbahçe bu sezonki performansı ile dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu'nu sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin uzatılması için henüz ikna edilebilmiş değil. 2018 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Ferdi'nin 4 yıllık süreçte kulüpte 9 farklı teknik adamla çalıştığını dile getirdiğini ve yeni sözleşme için istikrarlı bir şekilde gelişimini devam ettirebileceği bir proje talep ettiği ifade ediliyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Para değil proje: İşte Kadıoğlu gerçekleri

    Fenerbahçe ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve henüz Sarı-Lacivertli kulübün yeni kontrat önerisine yanıt vermeyen Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sürecin uzamasının arkasındaki sebepler belli oldu.

    BÜYÜK TEDİRGİNLİK
    Fenerbahçe adına sezonun en çok dikkat çeken futbolcularından biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun Sarı-Lacivertli kulübün yeni sözleşme teklifine henüz dönüş yapmaması camiada büyük bir tedirginlik yaratıyor.

    Sarı-Lacivertliler'in en formda oyuncusu olarak gösterilen Ferdi'nin takımda kalması için yönetim büyük çaba harcasa da 22 yaşındaki futbolcu sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin uzatılması için henüz ikna edilebilmiş değil.

        Ferdi'ye daha önce yıllık 18 milyon TL civarında bir sözleşme öneren Fenerbahçe yönetiminin, bu rakamı artırarak genç oyuncuya yeni bir teklif sunma hazırlığı içinde olduğu öğrenilirken görüşmelerde henüz istenilen sonucun alınamamasının sebebin parasal konulardan kaynaklanmadığı belirtiliyor.

        2018 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Ferdi'nin 4 yıllık süreçte kulüpte 9 farklı teknik adamla çalıştığını dile getirdiğini ve yeni sözleşme için istikrarlı bir şekilde gelişimini devam ettirebileceği bir proje talep ettiği ifade ediliyor.

        Ozan Tufan'ın ardından takımdaki en eski futbolcu konumunda bulunan Ferdi'nin oturmuş bir kadro düzeni ile mücadele edilememesi sebebiyle de rahatsız olduğu ve bu konunun da imza sürecini etkilediği öne sürülüyor.

        Fenerbahçe yönetimi de kontrat sürecinde birtakım çekinceleri olan Ferdi Kadıoğlu ile yakından ilgilenerek görüşmeleri mutlu sonla bitirmek istiyor.

        2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihini kısa bir süre önce Türkiye'den yana kullanmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye Finans’tan yeni katılma hesabı
        Haberler Spor Para değil proje! İşte Ferdi Kadıoğlu gerçekleri
            SON DAKİKA