Para değil proje! İşte Ferdi Kadıoğlu gerçekleri

Ferdi'ye daha önce yıllık 18 milyon TL civarında bir sözleşme öneren Fenerbahçe yönetiminin, bu rakamı artırarak genç oyuncuya yeni bir teklif sunma hazırlığı içinde olduğu öğrenilirken görüşmelerde henüz istenilen sonucun alınamamasının sebebin parasal konulardan kaynaklanmadığı belirtiliyor.

2018 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Ferdi'nin 4 yıllık süreçte kulüpte 9 farklı teknik adamla çalıştığını dile getirdiğini ve yeni sözleşme için istikrarlı bir şekilde gelişimini devam ettirebileceği bir proje talep ettiği ifade ediliyor.