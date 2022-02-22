Para değil proje! İşte Ferdi Kadıoğlu gerçekleri

Fenerbahçe ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve henüz Sarı-Lacivertli kulübün yeni kontrat önerisine yanıt vermeyen Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sürecin uzamasının arkasındaki sebepler belli oldu.
BÜYÜK TEDİRGİNLİK
Fenerbahçe adına sezonun en çok dikkat çeken futbolcularından biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun Sarı-Lacivertli kulübün yeni sözleşme teklifine henüz dönüş yapmaması camiada büyük bir tedirginlik yaratıyor.
Sarı-Lacivertliler'in en formda oyuncusu olarak gösterilen Ferdi'nin takımda kalması için yönetim büyük çaba harcasa da 22 yaşındaki futbolcu sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin uzatılması için henüz ikna edilebilmiş değil.