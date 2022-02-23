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    • Spor
    • 23.02.2022 11:56
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    • 23.02.2022 12:18
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    Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor! 11 senedir gol kralı çıkaramıyor

    Bu sezon da zirvenin çok uzağında kalan Fenerbahçe’nin şampiyonluk hasreti 8 yıla çıktı. Son olarak 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde mutlu sona ulaşan Sarı-Lacivertliler çok uzun bir süredir kupa kaldıramıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | F.Bahçe 8 ve 11 yıldır hasret...

    Bu sezon da zirvenin çok uzağında kalan Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 8 yıla çıktı. Son olarak 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde mutlu sona ulaşan Sarı-Lacivertliler çok uzun bir süredir kupa kaldıramıyor.

    Fenerbahçe'nin yaşadığı hasret bununla sınırlı değil. Son dönemde forvetleri konusunda büyük hüsrana uğrayan Sarı-Lacivertliler tam 11 yıldır gol kralı çıkaramıyor.

    Çubuklu formasıyla gol krallığı yaşayan son isim 2010-11 sezonunda Alex de Souza olmuştu. Brezilyalı yıldız 33 maçta tam 29 kez fileleri havalandırarak Süper Lig'de gol krallığına ulaşmıştı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor! 11 senedir gol kralı çıkaramıyor
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