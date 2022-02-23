Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor! 11 senedir gol kralı çıkaramıyor

Bu sezon da zirvenin çok uzağında kalan Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 8 yıla çıktı. Son olarak 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde mutlu sona ulaşan Sarı-Lacivertliler çok uzun bir süredir kupa kaldıramıyor.
Fenerbahçe'nin yaşadığı hasret bununla sınırlı değil. Son dönemde forvetleri konusunda büyük hüsrana uğrayan Sarı-Lacivertliler tam 11 yıldır gol kralı çıkaramıyor.
Çubuklu formasıyla gol krallığı yaşayan son isim 2010-11 sezonunda Alex de Souza olmuştu. Brezilyalı yıldız 33 maçta tam 29 kez fileleri havalandırarak Süper Lig'de gol krallığına ulaşmıştı.