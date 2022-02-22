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    Fenerbahçe yeni sezonun süper transferini şimdiden yaptı! Arda Güler'le sözleşme yenileyecek

    16’lık Arda Güler Fenerbahçe Koleji’nde okuyor. Kendisine özel şoför verildi. Okuldan eve, evden idmana bu şekilde gidiyor. 2023’te kontratı bitecek olan Arda ile yeni sözleşme imzalanacak.

    Fener Arda’yı pamuklara sardı

    Sadece Fenerbahçeliler değil, tüm Türkiye 16 yaşındaki Arda Güler'in performansını konuşuyor. 2019'da Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye 200 bin TL'ye alınan Arda Güler'in kulüp tarafından Fenerbahçe Koleji'nde okutulduğu, ehliyet için yaşı tutmadığından dolayı kendisine özel şoför tahsis edildiği, okuldan eve, evden idman bu şekilde gittiği bildirildi.



    İLK 11'E YERLEŞTİ
    2023 haziranında kontratı bitecek olan Arda Güler ile bir an önce sözleşme imzalanacağı ve bundan sonraki maçlarda ilk 11'in değişmezi olacağı öğrenildi. Gelecek sezonki takım, şimdiden takımın 2. penaltıcısı olan Arda Güler etrafında şekillenecek. Hatay maçındaki harika bir performans gösteren Arda Güler'i karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç'un telefonla arayarak tebrik ettiği, performansının artarak devam etmesini istediği de öğrenildi.



    MAÇ SABAHI ÖĞRENDİM
    Maç sonrası açıklama yapan genç Arda, "F.Bahçe'de Roberto Carlos, Alex gibi çok önemli futbolcular oynadı, şu anda Mesut Özil gibi bir yıldız oynuyor. İlk 11 oynayacağımı maç sabahı öğrendim, aileme söylemedim sürpriz olsun diye, maçın başlamasına kısa bir süre kala söyledim. Onlar da çok heyecanlandı. Penaltından önce de taraftarlarımızın ismimi bağırması beni çok mutlu etti. Ama bizim ilk penaltıcımız Serdar Dursun abiydi, ikincisi de bendim. Taktiğe sadık kaldık" diye konuştu.



        HATAY MAÇI İSTATİSTİĞİ
        Pas isabeti: Yüzde 90
        Pas: 36/40
        Şut pası: 2
        İkili mücadele 14/22
        Attığı çalım: 6
        Sahipsiz top kazanma: 9

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