Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de Arda Güler saltanatı! Kanarya resmen pamuklara sarıyor! Fenerbahçe Koleji, özel şoför...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de beklediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler. Hatayspor maçındaki futbolu ile herkesi büyüleyen Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığı ortaya çıktı.
Hatayspor maçındaki futbolu ile herkesi büyüleyen Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli kulübün genç futbolcunun gelişimi için büyük çaba harcadığı görüldü.
Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçta Sarı-Lacivertli forma ile ilk kez Süper Lig'de bir maça 11'de başlayan Arda Güler, performansı ile herkesi kendine hayran bırakırken Sarı-Lacivertli kulübün de genç oyucunun gelişimi adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığı ortaya çıktı.
2019 yılında 150 bin TL karşılığında Gençlerbirliği altyapısından transfer edilen Arda Güler'i adeta pamuklara saran Sarı-Lacivertliler, genç futbolcunun eğitim hayatını da yakından takip ediyor.
FENERBAHÇE KOLEJİ'NE YAZDIRILDI
Yönetim tarafından Fenerbahçe Koleji'ne yazdırılan Arda'nın hem saha dışında da gelişimini sağlaması için büyük çaba harcanıyor. Genç yıldız adayına mentör desteği de sunuluyor.
AİLESİNE İSTANBUL'DA EV TUTULDU
Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği'nden transfer edilen Arda Güler'in kendisini daha güvende ve huzurlu hissetmesi için Sarı-Lacivertli yönetim, 16 yaşındaki futbolcunun ailesine İstanbul'da ev tuttu. Böylelikle Arda'nın ailesinin yanında olması sağlandı.