Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’de Arda Güler saltanatı! Kanarya resmen pamuklara sarıyor! Fenerbahçe Koleji, özel şoför...

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçta Sarı-Lacivertli forma ile ilk kez Süper Lig'de bir maça 11'de başlayan Arda Güler, performansı ile herkesi kendine hayran bırakırken Sarı-Lacivertli kulübün de genç oyucunun gelişimi adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığı ortaya çıktı.