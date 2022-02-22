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    • Spor
    • 22.02.2022 11:33
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    • 22.02.2022 11:33
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    Erick Pulgar Galatasaray'a ilaç olsun diye geldi modaya uydu

    Spor Toto Süper Lig'de haftalar sonra galip gelerek teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde ilk 3 puanını alan Galatasaray'da, yeni transfer Erick Pulgar performansıyla beklentilerin gerisinde kaldı. Pulgar oyunun ne hücum ne de savunma kısmında beklentileri karşılayamazken, Galatasaray’ın Şilili yıldızın çıkmasından sonra çok daha etkili bir futbol sergilemesi de dikkatleri çekti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İlaç diye geldi modaya uydu!

    Galatasaray'ın ara transferde yaptığı hamlelerden birisi Erick Pulgar oldu. Önemli bir kariyere sahip olan Şilili orta alan oyuncusu Fiorentina'dan kiralık olarak geldi.

    BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI
    Pulgar'ın transferi büyük heyecan yaratırken, yıldız futbolcunun sezon boyunca yaşanan orta alan krizine çözüm bulabileceği düşünülüyordu. Ancak Pulgar şu ana kadar büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

    Teknik direktör Domenec Torrent'in Alanyaspor ve Kayserispor maçlarının son bölümünde oynattığı Şilili futbolcu, Göztepe deplasmanında ilk kez 11'de mücadele etti. Pulgar oyunun ne hücum ne de savunma kısmında beklentileri karşılayamazken, Galatasaray'ın Şilili yıldızın çıkmasından sonra çok daha etkili bir futbol sergilemesi de dikkatleri çekti.

        Galatasaray formasıyla 3 maçta toplam 78 dakika görev yapabilen Erick Pulgar'ın istatistikleri, yaşanan hayal kırıklığını net şekilde gözler önüne seriyor.

        28 yaşındaki futbolcu 3 maçta 57 kez topla buluşabilirken sadece 25 isabetli pas verebildi. 1 kez anahtar pas atabilen Pulgar 1 isabetli orta yaptı. Hiç başarılı driplingi olmayan yıldız futbolcu toplam 5 ikili mücadele kazanabildi.

        Ağır eleştiriler alan Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'nun bile gerisinde kalan Pulgar'ın fiziki açıdan da yeterli durumda olmaması dikkatleri çekiyor.
        Sezon sonuna kadar Fiorentina'dan bedelsiz kiralanan tecrübeli futbolcunun satın alma opsiyonu bulunmuyor.


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