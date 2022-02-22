Erick Pulgar Galatasaray'a ilaç olsun diye geldi modaya uydu

Galatasaray'ın ara transferde yaptığı hamlelerden birisi Erick Pulgar oldu. Önemli bir kariyere sahip olan Şilili orta alan oyuncusu Fiorentina'dan kiralık olarak geldi.
BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI
Pulgar'ın transferi büyük heyecan yaratırken, yıldız futbolcunun sezon boyunca yaşanan orta alan krizine çözüm bulabileceği düşünülüyordu. Ancak Pulgar şu ana kadar büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
Teknik direktör Domenec Torrent'in Alanyaspor ve Kayserispor maçlarının son bölümünde oynattığı Şilili futbolcu, Göztepe deplasmanında ilk kez 11'de mücadele etti. Pulgar oyunun ne hücum ne de savunma kısmında beklentileri karşılayamazken, Galatasaray'ın Şilili yıldızın çıkmasından sonra çok daha etkili bir futbol sergilemesi de dikkatleri çekti.