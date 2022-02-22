Erick Pulgar Galatasaray'a ilaç olsun diye geldi modaya uydu

Teknik direktör Domenec Torrent'in Alanyaspor ve Kayserispor maçlarının son bölümünde oynattığı Şilili futbolcu, Göztepe deplasmanında ilk kez 11'de mücadele etti. Pulgar oyunun ne hücum ne de savunma kısmında beklentileri karşılayamazken, Galatasaray'ın Şilili yıldızın çıkmasından sonra çok daha etkili bir futbol sergilemesi de dikkatleri çekti.