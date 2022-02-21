Göztepe - Galatasaray CANLI MAÇ izle! Göztepe - Galatasaray maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Erick Pulgar ilk 11'e

Ara transfer dönemi boyunca orta saha arayan Galatasaray, bu bölgedeki boşluğu Erick Pulgar ile doldurmuştu. Şilili futbolcu, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında ise toplamda sadece 20 dakika forma giyebildi. Taraftarın merakla beklediği 28 yaşındaki yıldız, Göztepe mücadelesinde ise bu kez ilk 11'de sahne alacak. Taylan Antalyalı kesik yerken, Pulgar'ın orta sahadaki partneri ise Berkan Kutlu olacak.

Domenec Torrent'in henüz galibiyeti yok

Fatih Terim'in gidişi sonrasında takımın başına getirilen Domenec Torrent; Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor yenilgilerinin ardından Alanyaspor ile Kayserispor'la da berabere kaldı. İspanyol teknik adam, bu 5 maçlık periyodun arasında kupada Denizlispor'a boyun eğerken, hazırlık maçında ise Tuzlaspor'a da 6-2 mağlup oldu. 59 yaşındaki teknik adam, 7 maçta tek bir galibiyet bile alamazken, Galatasaray da düşme hattına iyice yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar, şimdi ise Göztepe ile bugün çok kritik bir maçta kozlarını paylaşacak. Aslan, galibiyetten başka bir şey düşünmezken Torrent de İzmir ekibine karşı mutlak 3 puan hedefliyor.

'Galatasaray'a yakışır bir şekilde coşkulu bir futbol oynayacağız'

Öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştiren Torrent, dün yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı: "Göztepe karşısında alacağımız olası bir galibiyet ile her şey daha güzel olacak. Galatasaray'a yakışır bir şekilde coşkulu bir futbol oynayacağız. İlk golü atarsak, üzerimizdeki baskıyı da kırarız. Bu yüzden hızlı bir başlangıca ihtiyacımız var. Geçtiğimiz haftalarda gol bulamadığımız her dakika baskıyı üzerimizde hissettik. Bu yüzden ilk dakikadan itibaren minumum hata ile önde baskı kurmalıyız."