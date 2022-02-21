Göztepe - Galatasaray CANLI MAÇ izle! Göztepe - Galatasaray maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Göztepe - Galatasaray canlı maç izle! Göztepe - Galatasaray maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme seçenekleri!
Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe - Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Angel, Berkan, Nwobodo, Soner, Halil, Di Santo, Cherif.
Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Pulgar, Halil, Babel, Mostafa Mohamed, Kerem.