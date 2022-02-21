Özel Haber I Fırtına Avrupa'nın zirvesinde! Trabzonspor, PSG ve Real Madrid gibi devleri geride bıraktı

Süper Lig'de 26. hafta sonunda 63 puana ulaşan ve arzu ettiği şampiyonluğa her geçen gün daha fazla yaklaşan Trabzonspor, rekorları alt üst etmeye devam ediyor... Alanyaspor galibiyetiyle ikinci sıradaki Konyaspor ile olan puan farkını 14'e çıkaran Bordo-Mavililer, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında şu an için rakipleriyle puan farkını en fazla açan lig lideri olmayı başardı.