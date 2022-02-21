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    • Spor
    • 21.02.2022 16:14
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    • 21.02.2022 16:14
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    Özel Haber I Fırtına Avrupa'nın zirvesinde! Trabzonspor, PSG ve Real Madrid gibi devleri geride bıraktı

    Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor gümbür gümbür. Konyaspor ile arasında 14 puan fark bulunan ve Avrupa'da şampiyonluğa en yakın takım olarak gözüken Trabzonspor'u bu alanda Fransa'da  59 puanla liderlik koltuğunda oturan ve takipçisi Marsilya ile arasında 13 puan olan PSG takip ediyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Fırtına Avrupa’nın zirvesinde!

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek puanını 63'e yükselten ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Trabzonspor, en yakın takipçisi Konyaspor ile farkı 14'e çıkardı. Bu alanda Avrupa'da önemli bir başarıya imza attı.

    Süper Lig'de 26. hafta sonunda 63 puana ulaşan ve arzu ettiği şampiyonluğa her geçen gün daha fazla yaklaşan Trabzonspor, rekorları alt üst etmeye devam ediyor... Alanyaspor galibiyetiyle ikinci sıradaki Konyaspor ile olan puan farkını 14'e çıkaran Bordo-Mavililer, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında şu an için rakipleriyle puan farkını en fazla açan lig lideri olmayı başardı.

    Konyaspor ile arasında 14 puan fark bulunan ve Avrupa'da şampiyonluğa en yakın takım olarak gözüken Trabzonspor'u bu alanda Fransa'da 59 puanla liderlik koltuğunda oturan ve takipçisi Marsilya ile arasında 13 puan olan PSG takip ediyor.

        İspanya'da lider Real Madrid, ikinci sıradaki Sevilla'ya 6 puan fark atarken, İngiltere'de de lider Manchester City takipçisi Liverpool'un 6 puan önünde bulunuyor.

        Almanya'da ise lider Bayern Münih, 55 puanla 49 puanlı Borussia Dortmund'un 6 puan önünde yer alıyor. Avrupa'da en çetin şampiyonluk yarışının yaşandığı İtalya'da ise Milan 56 puanla birinci, Inter ise 54 puanla ikinci durumda bulunuyor.

        En yakın takipçisine atmış olduğu 14 puanlık farkla Avrupa'da bu alanda zirvede yer alan Trabzonspor; PSG, Real Madrid ve Manchester City gibi devleri geride bırakarak önemli bir başarıya imza atıyor.
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