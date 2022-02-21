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    • Spor
    • 21.02.2022 15:45
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    • 21.02.2022 16:04
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    Meikayla Moore kimdir? Meikayla Moore kaç yaşında, hangi ülkeden ve hangi takımda oynuyor?

    Yeni Zelandalı futbolcu Meikayla Moore ABD maçında kendi kalesine attığı gollerle gündem oldu. Meikayla Moore, SheBelieves Kupası'nda Yeni Zelanda-ABD Kadın Milli Takımı arasında oynanan maçta kendi kalesinde 3 gol birden attı. Yaşanan bu gelişme sonrası futbolcunun hayatı ve oynadığı takımlar merak konusu oldu. Peki, Meikayla Moore kimdir? Meikayla Moore kaç yaşında, hangi ülkeden ve hangi takımda oynuyor? İşte merak edilenler...

    Meikayla Moore kimdir?

    SheBelieves Kupası'nda eşine benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Yeni Zelanda Kadın Milli Takımı arasında oynanan maçta Meikayla Moore kendi kalesine hat-trick yaptı. Peki, Meikayla Moore kimdir? Meikayla Moore kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? İşte haberin detayı...

    MEİKAYLA MOORE KİMDİR?

    4 Haziran 1996 doğumlu olan Meikayla Jean-Maree Moore, İngiltere FA Kadınlar Şampiyonası ve Yeni Zelanda milli takımında Liverpool için defans pozisyonunda görev yapan profesyonel bir futbolcudur.

    KENDİ KALESİNE 3 GOL ATTI

    Yeni Zelanda forması giyen Meikayla Moore, 36 dakikada kendi kalesine tam 3 gol birden atarak 'perfect hat-trick' yaptı. Moore'un kendi kalesine yaptığı goller sol ayağı, sağ ayağı ve kafa vuruşuyla geldi.

    25 yaşındaki savunmacı, attığı 3. golün ardından oyundan alındı. Yeni Zelanda, ABD'ye karşı maçı 5-0 kaybetti.

        Yeni Zelanda Teknik Direktörü Jitka Klimkova maç sonu yaptığı açıklamada, "Seviye fark etmeksizin futbol oynayan herkes böyle zor maçlar geçirebilir ve Mouse (Moore) da zor bir gün geçirdi" ifadelerini kullandı.

        25 yaşındaki futbolcu Yeni Zelanda ile 48 maça çıktı. Defans oyuncusu 2020'de Liverpool'a imza atmıştı.
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        Haberler Spor Meikayla Moore kimdir? Meikayla Moore kaç yaşında, hangi ülkeden ve hangi takımda oynuyor?
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