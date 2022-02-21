Meikayla Moore kimdir? Meikayla Moore kaç yaşında, hangi ülkeden ve hangi takımda oynuyor?

SheBelieves Kupası'nda eşine benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Yeni Zelanda Kadın Milli Takımı arasında oynanan maçta Meikayla Moore kendi kalesine hat-trick yaptı. Peki, Meikayla Moore kimdir? Meikayla Moore kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? İşte haberin detayı...
MEİKAYLA MOORE KİMDİR?
4 Haziran 1996 doğumlu olan Meikayla Jean-Maree Moore, İngiltere FA Kadınlar Şampiyonası ve Yeni Zelanda milli takımında Liverpool için defans pozisyonunda görev yapan profesyonel bir futbolcudur.
KENDİ KALESİNE 3 GOL ATTI
Yeni Zelanda forması giyen Meikayla Moore, 36 dakikada kendi kalesine tam 3 gol birden atarak 'perfect hat-trick' yaptı. Moore'un kendi kalesine yaptığı goller sol ayağı, sağ ayağı ve kafa vuruşuyla geldi.
25 yaşındaki savunmacı, attığı 3. golün ardından oyundan alındı. Yeni Zelanda, ABD'ye karşı maçı 5-0 kaybetti.