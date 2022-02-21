Meikayla Moore kimdir? Meikayla Moore kaç yaşında, hangi ülkeden ve hangi takımda oynuyor?

Yeni Zelanda Teknik Direktörü Jitka Klimkova maç sonu yaptığı açıklamada, "Seviye fark etmeksizin futbol oynayan herkes böyle zor maçlar geçirebilir ve Mouse (Moore) da zor bir gün geçirdi" ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki futbolcu Yeni Zelanda ile 48 maça çıktı. Defans oyuncusu 2020'de Liverpool'a imza atmıştı.