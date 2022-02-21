Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.02.2022 11:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2022 11:17
    ABONE OL

    Özel Haber I Trabzonspor şampiyonluğa ilerliyor! Rakiplerine büyük fark attı

    Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor. Bordo-Mavililer zafere doğru ilerlerken ezeli rakiplerine de çok büyük puan farkları attı. Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında Trabzonspor 29 gol atarken ezeli rakibi Galatasaray maçların tamamında 30 gol attı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Trabzonspor rakiplerine büyük fark attı

    Karadeniz Fırtınası, Abdullah Avcı ile birçok rekor kırarken en dikkat çekicilerinden biri de ilk yarı performansları…

    Son olarak Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Trabzonspor oynadığı futbolla rakip taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. 4 gol de ilk yarıda geldi. Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında Trabzonspor 29 gol atarken ezeli rakibi Galatasaray maçların tamamında 30 gol attı.

    Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 29 deplasman maçında 18 Galibiyet 10 beraberlik 1 maglubiyet yaşarken, takımı bu maçlarda 43 gol atıp sadece 18 gol yedi.

        Avcı ile ilgili bir başka ilginç istatistik daha var… Süper Lig'de yabancı teknik direktörlere rakip olduğu son 10 maçı kazanan Abdullah Avcı, bu maçlarda attığı 20 gole karşılık kalesinde sadece 3 gol gördü.

        Avcı ligde son olarak Alanyaspor'un İtalyan teknik direktörü Francesco Farioli'yi mağlup etti. Trabzonspor ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye 20 Beşiktaş'a 22 ve Galatasaray'a 34 puan fark attı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye Finans’tan yeni katılma hesabı
        Haberler Spor Özel Haber I Trabzonspor şampiyonluğa ilerliyor! Rakiplerine büyük fark attı
            SON DAKİKA