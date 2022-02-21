Özel Haber I Trabzonspor şampiyonluğa ilerliyor! Rakiplerine büyük fark attı

Avcı ile ilgili bir başka ilginç istatistik daha var… Süper Lig'de yabancı teknik direktörlere rakip olduğu son 10 maçı kazanan Abdullah Avcı, bu maçlarda attığı 20 gole karşılık kalesinde sadece 3 gol gördü.

Avcı ligde son olarak Alanyaspor'un İtalyan teknik direktörü Francesco Farioli'yi mağlup etti. Trabzonspor ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye 20 Beşiktaş'a 22 ve Galatasaray'a 34 puan fark attı.