Özel Haber I Trabzonspor şampiyonluğa ilerliyor! Rakiplerine büyük fark attı

Karadeniz Fırtınası, Abdullah Avcı ile birçok rekor kırarken en dikkat çekicilerinden biri de ilk yarı performansları…
Son olarak Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Trabzonspor oynadığı futbolla rakip taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. 4 gol de ilk yarıda geldi. Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında Trabzonspor 29 gol atarken ezeli rakibi Galatasaray maçların tamamında 30 gol attı.
Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 29 deplasman maçında 18 Galibiyet 10 beraberlik 1 maglubiyet yaşarken, takımı bu maçlarda 43 gol atıp sadece 18 gol yedi.