Şenol Güneş'ten flaş Beşiktaş açıklaması: Hiçbir görüşmem olmadı

Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, basında kendisiyle ilgili yer alan haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Güneş, "Benim Beşiktaş konusunda, başkan, yönetici ya da herhangi bir ilgiliyle hiç bir görüşmem olmadı" derken, "Sayın Murat Sancak, ismimi de dile getirdiği birden fazla iddiada bulundu. Bu spekülasyonların içine çekilmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.





İşte Şenol Güneş'in o sözleri...

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Kamuoyunda benim dışımda oluşturulan gündem ve bazı anlamsız spekülasyonlar nedeniyle bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyuyorum.

Her şeyden önce 2021- 2022 sezonunun devam ettiği bu süreçte hak edenin şampiyonluğa ulaşacağı bir lig yaşandığını görüyorum. Mart ayında da Milli Takımımız, Dünya Kupası'na katılabilme yolunda zorlu müsabakalar oynayacak. Bu vesileyle tüm takımlarımıza başarılar dilerken, keyifli ve güzel futbol izlemeyi diliyorum.