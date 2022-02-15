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    • Spor
    • 15.02.2022 10:38
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    • 15.02.2022 10:52
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    Firari FETÖ'cü Hakan Şükür'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan sert tepki: Ruhunu satmış şerefsiz!

    Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 1-1 berabere biten Beşiktaş maçı sonrası hakemleri sert sözlerle eleştirdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir'e çağrı yapan Sancak, "Hakemlerin içindeki FETÖ'cüleri temizle. Bakın bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir" dedi. Firari FETÖ'cü Hakan Şükür'e de tepki gösteren Sancak, "Ruhunu satmış şerefsiz, milleti kasetlerle korkuttunuz, tehdit ettiniz, içeri attınız. Bu insanların hakkı sizin boynunuzdan çıkacak." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Firari FETÖ’cüye sert tepki: Ruhunu satmış şerefsiz!

    Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan ile ilgili "Bu hakem eyyamcının teki, maçı katletti, oyun oynatmadı, futbolcuları saha içerisinde tehdit etti.

    Bunlar hazırlıklı gelmişler. Nihat Özdemir başkanım hakemlerin içindeki FETÖ'cüleri temizle. Bakın bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir" dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından stat çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maçı herkesin izlediğini belirterek, "Buradan federasyon başkanına, Merkez Hakem Kurulu Başkanına sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki, maçı katletti, oyun oynatmadı, futbolcuları saha içerisinde tehdit etti. Futbolcuların itirazlarını bile tehdit ediyordu. Birinci golde hadi bizim futbolcumuz ayağına bastı, VAR'a gittin, peki bizim golde niye VAR'a gitmiyorsun? VAR'daki hakem de aynısı. Son golümüzde futbolcumuz önünü kesmiyor, ofsayt yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler. Başkanım hakemlerin içindeki FETÖ'cüleri temizle. Bakın bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir.

    Her kurumda FETÖ'cü varda hakemler içerisinde mi yok. O yüzden başkanlarım sizden rica ediyorum. Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarı galeyana getirdi. Yeter artık. Hakemlere bu kadar destek veren bir adam olarak, taraftarın beni sürekli eleştirmesine rağmen hiçbir zaman hakemleri eleştirmedim. Ama artık yeter. Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez. Herhalde birinci maçın intikamını aldılar. Bu hakem ilk haftaki Fenerbahçe maçını da yönetti. 1 penaltımız vardı. Maalesef bu hakem penaltıyı da vermedi. Yani bu 4 büyük fobisi nedir. Kimi korumaya çalışıyorsunuz. Yeter ama hakikaten yeter. Nihat Özdemir Başkanım federasyondaki FETÖ'cüleri temizle. Bana ceza verebilirsiniz. Geçmişte de 421 gün ceza verdiniz, beni terbiye etmek için ancak doğruları söylemekten hiçbir zaman kaçınmayacağım" diye konuştu.


        BOYNUNUZDAN ÇIKACAK
        Sosyal medyada yayın Futbol Plus adı kanala konuk olan Murat Sancak, bu programda Hakan Şükür ile ilgili konuşmaya devam etti. Firari FETÖ'cü Hakan Şükür'e de tepki gösteren Sancak, "Ruhunu satmış şerefsiz, milleti kasetlerle korkuttunuz, tehdit ettiniz, içeri attınız. Bu insanların hakkı sizin boynunuzdan çıkacak." ifadelerini kullandı.

        RUHUNU SATTIN SEN VATAN HAİNİSİN
        Firari Şükür'ün milletvekilliğinden de istifa et dediğinde kendisini engellediğini belirten Sancak, "16 Aralık'ta AK Parti'den istifa ettiği gün Rıdvan Dilmen'le oturuyorduk, ona tweet attım şerefin, haysiyetin varsa seni milletvekili yapan AK Parti'den değil milletvekilliğinden de istifa et dedim ona, beni engelledi zaman. Ruhunu satmış şerefsiz, bir de kalkmış oradan yazıyor. Hala bu işte parmağı var o şerefsiz. Hep öyle diyordunuz ya biz konuştuk mahkemeye verin şerefsizsin oğlum sen. Sen müptezelsin, hala senin elin bu futbolun içerisinde. Bazı menajerlerin arkasında sen varsın, o paraların yarısı sana geliyor. Bizim Karagümrük final maçımızda yaptığı yorumları açın okuyun o şerefsizin, o müptezelin. Oradan Amerika'dan konuşmak kolay. Erkek misin vatan hainisin sen. Milleti kasetlerle korkuttunuz, tehdit ettiniz, içeri attınız. Bu insanların hakkı sizin boynunuzdan çıkacak." dedi.


        ŞENOL GÜNEŞ YENİ SEZONDA BEŞİKTAŞ'TA
        Karşılaşma sonrası bir televizyon programına katılan Sancak, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörüyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Sancak, "Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş'a gidiyor. Bizde çalışan antrenör Miguel Peiro'yu da geri aldılar. Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net." dedi.

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