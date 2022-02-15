Firari FETÖ'cü Hakan Şükür'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan sert tepki: Ruhunu satmış şerefsiz!

RUHUNU SATTIN SEN VATAN HAİNİSİN

Firari Şükür'ün milletvekilliğinden de istifa et dediğinde kendisini engellediğini belirten Sancak, "16 Aralık'ta AK Parti'den istifa ettiği gün Rıdvan Dilmen'le oturuyorduk, ona tweet attım şerefin, haysiyetin varsa seni milletvekili yapan AK Parti'den değil milletvekilliğinden de istifa et dedim ona, beni engelledi zaman. Ruhunu satmış şerefsiz, bir de kalkmış oradan yazıyor. Hala bu işte parmağı var o şerefsiz. Hep öyle diyordunuz ya biz konuştuk mahkemeye verin şerefsizsin oğlum sen. Sen müptezelsin, hala senin elin bu futbolun içerisinde. Bazı menajerlerin arkasında sen varsın, o paraların yarısı sana geliyor. Bizim Karagümrük final maçımızda yaptığı yorumları açın okuyun o şerefsizin, o müptezelin. Oradan Amerika'dan konuşmak kolay. Erkek misin vatan hainisin sen. Milleti kasetlerle korkuttunuz, tehdit ettiniz, içeri attınız. Bu insanların hakkı sizin boynunuzdan çıkacak." dedi.