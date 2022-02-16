Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş Şenol Güneş sözleri! Sezon sonu Beşiktaş'a gelecek mi?





Çebi'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Adana Demirspor deplasmanında yaşadığımız olaylar bizi son derece üzmüştür. Adana Demirspor taraftarı ve Beşiktaş taraftarı, camiaları birbiriyle özdeşleşmiş camialardır. Öyle bir durum oldu ki hazırlık maçlarını yapmayı planlarken 65 derece sıcaklıkta takımımızı, Adana Demirspor camiasına olan sevgi ve saygıdan dolayı stat açılışlarına gönderdik. Maçtan bir gün önce yapılan tatsız tuzsuz yakışıksız açıklamaların sebebi nedir bilemiyoruz. Biraz daha açık bir dille sayın başkanın benimle paylaşmasını istiyorum. Beşiktaş büyük lokmadır. Türkiye'nin göz bebeği bir kalecimiz var. Herkesin sevdiği kalecimize neden madde atılıyor anlamakta zorlanıyorum.