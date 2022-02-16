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    • Spor
    • 16.02.2022 15:18
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    • 16.02.2022 15:23
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    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş Şenol Güneş sözleri! Sezon sonu Beşiktaş'a gelecek mi?

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'de bu sezon istediği durumda bulunmayan Beşiktaş'ta Başkan Çebi gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın "Şenol Güneş Beşiktaş ile anlaştı" iddiasına da yanıt veren Çebi, "Bugün itibarıyla gündemimizde Şenol Güneş yok." dedi.

    Beşiktaş Başkanı Çebi’den flaş Şenol Güneş sözleri

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Vodafone Park'ta gündeme dair açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor maçının ardından yaşananlarla ilgili de konuşan Çebi, Murat Sancak'ın "Şenol Güneş Beşiktaş'ın yeni hocası olacak" iddiasına yanıt verdi. Beşiktaş Başkanı, "Önümüzdeki sezon için planlamamda, bugün itibarıyla Şenol Güneş yok." dedi.



    Çebi'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:
    Adana Demirspor deplasmanında yaşadığımız olaylar bizi son derece üzmüştür. Adana Demirspor taraftarı ve Beşiktaş taraftarı, camiaları birbiriyle özdeşleşmiş camialardır. Öyle bir durum oldu ki hazırlık maçlarını yapmayı planlarken 65 derece sıcaklıkta takımımızı, Adana Demirspor camiasına olan sevgi ve saygıdan dolayı stat açılışlarına gönderdik. Maçtan bir gün önce yapılan tatsız tuzsuz yakışıksız açıklamaların sebebi nedir bilemiyoruz. Biraz daha açık bir dille sayın başkanın benimle paylaşmasını istiyorum. Beşiktaş büyük lokmadır. Türkiye'nin göz bebeği bir kalecimiz var. Herkesin sevdiği kalecimize neden madde atılıyor anlamakta zorlanıyorum.

    Sayın başkanla protokol tribününde maç seyrediyoruz, birden bire kızgınlıkla televizyonu önümüzde kırması... Biz orada misafiriz, Adanalıların ne kadar nazik olduğunu bilmeyen yoktur. Protokol tribününde böyle bir ortamda hakeme tepki için televizyon kırılıyor. 6,5 yıldır böyle en ufak nezaketsizliğim olmadı. O hareketlerin orada yapılmasından son derece üzüntü duyduğumu söylemek istiyorum.

        ŞENOL GÜNEŞ SÖZLERİ
        Murat Sancak'ın Beşiktaş'ta yönetici olduğunu, kendisine basın sözcülüğü görevi verdiğimi hatırlamıyorum. Sayın başkanın, Beşiktaş teknik direktörlüğü ve Şenol Güneş'le ilgili açıklama yapması ve bunun yalan olması yakışık almamıştır. Murat Sancak neden, 'Şenol Güneş gelecek sezon Beşiktaş'ta' dedi, bunu çıkıp açıklaması lazım. Bir kulüp başkanının, başka bir kulübün teknik direktörüyle ilgili açıklama yapması herhalde tarihte bir ilktir. Bunu açıklığa kavuşturmak zorundadır. Önümüzdeki sezon için planlamamda, bugün itibarıyla Şenol Güneş yok.

        BURAK YILMAZ VE CENK TOSUN İDDİASINA YANIT
        Burak Yılmaz ve Şenol Güneş ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok. Cenk Tosun, sezon sonunda İstanbul'da top oynamak isterse onu kucaklayacağız.

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        Haberler Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş Şenol Güneş sözleri! Sezon sonu Beşiktaş'a gelecek mi?
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