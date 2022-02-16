Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş Şenol Güneş sözleri! Sezon sonu Beşiktaş'a gelecek mi?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Vodafone Park'ta gündeme dair açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor maçının ardından yaşananlarla ilgili de konuşan Çebi, Murat Sancak'ın "Şenol Güneş Beşiktaş'ın yeni hocası olacak" iddiasına yanıt verdi. Beşiktaş Başkanı, "Önümüzdeki sezon için planlamamda, bugün itibarıyla Şenol Güneş yok." dedi.
Çebi'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Adana Demirspor deplasmanında yaşadığımız olaylar bizi son derece üzmüştür. Adana Demirspor taraftarı ve Beşiktaş taraftarı, camiaları birbiriyle özdeşleşmiş camialardır. Öyle bir durum oldu ki hazırlık maçlarını yapmayı planlarken 65 derece sıcaklıkta takımımızı, Adana Demirspor camiasına olan sevgi ve saygıdan dolayı stat açılışlarına gönderdik. Maçtan bir gün önce yapılan tatsız tuzsuz yakışıksız açıklamaların sebebi nedir bilemiyoruz. Biraz daha açık bir dille sayın başkanın benimle paylaşmasını istiyorum. Beşiktaş büyük lokmadır. Türkiye'nin göz bebeği bir kalecimiz var. Herkesin sevdiği kalecimize neden madde atılıyor anlamakta zorlanıyorum.
Sayın başkanla protokol tribününde maç seyrediyoruz, birden bire kızgınlıkla televizyonu önümüzde kırması... Biz orada misafiriz, Adanalıların ne kadar nazik olduğunu bilmeyen yoktur. Protokol tribününde böyle bir ortamda hakeme tepki için televizyon kırılıyor. 6,5 yıldır böyle en ufak nezaketsizliğim olmadı. O hareketlerin orada yapılmasından son derece üzüntü duyduğumu söylemek istiyorum.