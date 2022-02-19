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    • Spor
    • 19.02.2022 14:02
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    • 19.02.2022 14:02
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    Galatasaray'da Pasquale Sensibile endişesi: Bu da Cimbom’un Rogon’u mu?

    Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile'nin görüştüğü isimler arasında Matias Vecino ile Patric Gil’in olduğunu takvim.com.tr aracılığıyla tüm Türkiye öğrenmişti. Ancak gelen son dakika haberine göre Gil’le ilgili çarpıcı bir ayrıntı dikkatleri çekiyor. İspanyol stoper, Sensibile'nin daha önce çalıştığı P&P menajerlik şirketinin futbolcusu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Bu da Cimbom’un Rogon’u mu?

    Galatasaray'da büyük tartışmalarla beraber sportif direktörlük görevine getirilen Pasquale Sensibile transfer çalışmalarına hemen başladı. Sensibile'nin görüştüğü isimler arasında Matias Vecino ile Patric Gil'in olduğunu takvim.com.tr aracılığıyla tüm Türkiye öğrendi.



    Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın ön görüşme yaptığı Patric Gil'le ilgili çarpıcı bir ayrıntı dikkatleri çekiyor. İspanyol stoper, P&P menajerlik şirketinin futbolcusu.


    Pasquale Sensibile, Galatasaray'da göreve başlamadan önce P&P menajerlik şirketinde görev yapıyordu. Hatta İtalyan futbol adamının, çok yakın ilişkiler içinde olduğu, P&P'nin patronu Federico Pasterollo'nun kişisel danışmanlığını üstlendiği de belirtiliyor.

    Galatasaray'ın Sensibile'nin gelişinin ardından yaptığı Patric hamlesi, Sarı-Kırmızılılar'ın artık P&P menajerlik şirketiyle çok daha yakın bir işbirliği yapacağı şeklinde yorumlandı.



        Bu durum, Fenerbahçe ve Rogon menajerlik şirketi arasında büyük tartışmalar yaratan ilişkiye benzetiliyor. Sarı-Lacivertli kulüp, Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Rogon üzerinden yaptığı transferlerle dikkat çekmiş, alınan futbolcuların büyük kısmının hayal kırıklığı yaratması da büyük eleştirileri beraberinde getirmişti.



        Galatasaray'ın P&P menajerlik şirketiyle kurrduğu iddia edilen yakın ilişki, Sarı-Kırmızılı camiada endişe ile takip ediliyor. Yönetimin önümüzdeki günlerde Sensibile ile birlikte yapacağı hamleler büyük bir merakla bekleniyor.

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