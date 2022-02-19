Galatasaray'da Pasquale Sensibile endişesi: Bu da Cimbom’un Rogon’u mu?



Pasquale Sensibile, Galatasaray'da göreve başlamadan önce P&P menajerlik şirketinde görev yapıyordu. Hatta İtalyan futbol adamının, çok yakın ilişkiler içinde olduğu, P&P'nin patronu Federico Pasterollo'nun kişisel danışmanlığını üstlendiği de belirtiliyor.



Galatasaray'ın Sensibile'nin gelişinin ardından yaptığı Patric hamlesi, Sarı-Kırmızılılar'ın artık P&P menajerlik şirketiyle çok daha yakın bir işbirliği yapacağı şeklinde yorumlandı.