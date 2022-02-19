Fenerbahçe'de Ali Koç'un yolları ayırdığı Emre Belözoğlu 3 teknik adamı da yakaladı!





Sarı-Lacivertliler, Vitor Pereira ile sezona başlarken, birkez daha taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratan skorlara imza attı. Portekizli hoca sonrası göreve gelen Zeki Murat Göle ve İsmail Kartal da beklentilerin çok altında kaldı.



Fener, Süper Lig'de 25 maçta sadece 11 galibiyet alabilirken, lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalıp şampiyonluğa havlu attı. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon görev yapan teknik adamlardan Pereira görev yaptığı 17 maçta 8 kez kazanırken, Zeki Murat Göle 3 maçta 1 kez, İsmail Kartal ise 5 maçta 2 kez galibiyet alabildi.