Fenerbahçe'de Ali Koç'un yolları ayırdığı Emre Belözoğlu 3 teknik adamı da yakaladı!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun son bölümünde göreve gelen Emre Belözoğlu gösterdiği müthiş performansa rağmen "tecrübesiz" olduğu gerekçesiyle görevden alınmıştı.
Sarı-Lacivertliler, Vitor Pereira ile sezona başlarken, birkez daha taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratan skorlara imza attı. Portekizli hoca sonrası göreve gelen Zeki Murat Göle ve İsmail Kartal da beklentilerin çok altında kaldı.
Fener, Süper Lig'de 25 maçta sadece 11 galibiyet alabilirken, lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalıp şampiyonluğa havlu attı. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon görev yapan teknik adamlardan Pereira görev yaptığı 17 maçta 8 kez kazanırken, Zeki Murat Göle 3 maçta 1 kez, İsmail Kartal ise 5 maçta 2 kez galibiyet alabildi.
Oysa ki Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon sonunda yola devam etmeme kararı aldığı Emre Belözoğlu, Başakşehir'deki müthiş performansıyla bu 3 teknik adamı tek başına yakaladı.
17 MAÇTA 11 GALİBİYET
Genç hoca, Başakşehir'in başında 17 maçta tam 11 kez galip gelmeyi başardı. Belözoğlu 2,18 puan ortalaması yakalarken, Pereira 1,65, Zeki Göle 1,33, İsmail Kartal ise 1,60 ortalamada kaldı.