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    • Spor
    • 19.02.2022 14:36
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    • 19.02.2022 14:46
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    Fenerbahçe'de Ali Koç'un yolları ayırdığı Emre Belözoğlu 3 teknik adamı da yakaladı!

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de 25 maçta sadece 11 galibiyet alabilirken, lider Trabzonspor’un 20 puan gerisinde kalıp şampiyonluğa havlu attı. Bu sezon görev yapan teknik adamlardan Pereira görev yaptığı 17 maçta 8 kez kazanırken, Zeki Murat Göle 3 maçta 1 kez, İsmail Kartal ise 5 maçta 2 kez galibiyet alabildi. Kanarya'nın geçtiğimiz sezon sonunda yola devam etmeme kararı aldığı Emre Belözoğlu, Başakşehir’deki müthiş performansıyla bu 3 teknik adamı tek başına yakaladı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Belözoğlu 3 teknik adamı da yakaladı!

    Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun son bölümünde göreve gelen Emre Belözoğlu gösterdiği müthiş performansa rağmen "tecrübesiz" olduğu gerekçesiyle görevden alınmıştı.



    Sarı-Lacivertliler, Vitor Pereira ile sezona başlarken, birkez daha taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratan skorlara imza attı. Portekizli hoca sonrası göreve gelen Zeki Murat Göle ve İsmail Kartal da beklentilerin çok altında kaldı.

    Fener, Süper Lig'de 25 maçta sadece 11 galibiyet alabilirken, lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalıp şampiyonluğa havlu attı. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon görev yapan teknik adamlardan Pereira görev yaptığı 17 maçta 8 kez kazanırken, Zeki Murat Göle 3 maçta 1 kez, İsmail Kartal ise 5 maçta 2 kez galibiyet alabildi.



    Oysa ki Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon sonunda yola devam etmeme kararı aldığı Emre Belözoğlu, Başakşehir'deki müthiş performansıyla bu 3 teknik adamı tek başına yakaladı.

    17 MAÇTA 11 GALİBİYET
    Genç hoca, Başakşehir'in başında 17 maçta tam 11 kez galip gelmeyi başardı. Belözoğlu 2,18 puan ortalaması yakalarken, Pereira 1,65, Zeki Göle 1,33, İsmail Kartal ise 1,60 ortalamada kaldı.



        Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir 17 maçta 28 gol atarak 1,64 gol ortalaması tutturdu. Fenerbahçe ise 25 maçta 38 golde kaldı ve 1,52 gol ortalaması yakalayabildi.



        Fenerbahçe bu sezon ligde 7 mağlubiyet yaşarken, Belözoğlu 17 maçta sahadan yalnızca 2 kez yenik ayrılarak alkış topladı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile yola devam etmemesin başkanlık dönemindeki en büyük hatası olduğu belirtiliyor.

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