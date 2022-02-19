Süper Lig'de Fenerbahçe'yi bekleyen korku tüneli!

ZORLU KARŞILAŞMALAR

Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki 7 haftalık periyotta sırasıyla Hatayspor, Kasımpaşa (D), Trabzonspor, Alanyaspor(D), Konyaspor, Kayserispor (D) ve Galatasaray ile birbirinden zorlu maçlar oynayacak olması Fenerbahçe adına yolunda gitmeyen işleri daha da zorlaştırıyor.

Fenerbahçe'nin 7 maçlık bu zorlu periyotta alabileceği olumsuz sonuçların taraftarın tepkisini daha da artırabileceği düşünülürken, camiadaki krizin de derinleşebileceği ifade ediliyor.