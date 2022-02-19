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    • Spor
    • 19.02.2022 13:45
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    • 19.02.2022 13:45
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    Süper Lig'de Fenerbahçe'yi bekleyen korku tüneli!

    Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe önümüzdeki 7 haftalık periyotta birbirinden kritik maçlar oynayacak. Bu periyotta alınabilecek kötü sonuçların camiadaki krizi daha da derinleştirmesinden endişe ediliyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’yi bekleyen korku tüneli!

    Süper Lig'de zirvenin tam 20 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, önümüzdeki 7 haftalık periyotta birbirinden kritik maçlar oynayacak. İşlerin yolunda gitmediği Sarı-Lacivertliler'de bu periyotta alınabilecek kötü sonuçların camiadaki krizi daha da derinleştirmesinden endişe ediliyor.

    BÜYÜK BİR ENDİŞE YARATIYOR
    Fenerbahçe'de ligde zirvenin 20 puan geride kalınması taraftarları isyan ettirirken, Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki 7 haftada birbirinden zorlu maçlara çıkacak olması Sarı-Lacivertli külüpte tablonun daha da kötüleşmesi konusunda büyük bir endişe yaratıyor.

    ZORLU KARŞILAŞMALAR
    Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki 7 haftalık periyotta sırasıyla Hatayspor, Kasımpaşa (D), Trabzonspor, Alanyaspor(D), Konyaspor, Kayserispor (D) ve Galatasaray ile birbirinden zorlu maçlar oynayacak olması Fenerbahçe adına yolunda gitmeyen işleri daha da zorlaştırıyor.

    Fenerbahçe'nin 7 maçlık bu zorlu periyotta alabileceği olumsuz sonuçların taraftarın tepkisini daha da artırabileceği düşünülürken, camiadaki krizin de derinleşebileceği ifade ediliyor.

        Fenerbahçe ligin ilk yarısında ise bu 7 maçlık periyotta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alırken 8 puan kaybetmişti.

        Ligin ilk yarısına göre futbol olarak daha geride olan Sarı-Lacivertliler'in 7 maçlık bu zorlu periyot öncesi son durumu taraftarlara umut vermiyor.

        İşte Fenerbahçe'nin önümüzdeki 7 maçı:

        20 Şubat: Fenerbahçe-Hatayspor
        28 Şubat: Kasımpaşa-Fenerbahçe
        6 Mart: Fenerbahçe-Trabzonspor
        13 Mart: Alanyaspor-Fenerbahçe
        20 Mart: Fenerbahçe-Konyaspor
        Kayseri-Fenerbahçe
        (Maç tarihi açıklanmadı)
        F.Bahçe-G.Saray
        (Maç tarihi açıklanmadı)

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