Fenerbahçe'nin Slavia Prag mağlubiyeti sonrası spor yazarları faturayı kesti: Sorumlusu Ali Koç!
Spor Toto Süper Lig'deki kötü sonuçların ardından Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen Fenerbahçe, dün çıktığı Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Çek ekibi Slavia Prag takımına da 3-2'lik skorla boyun eğdi. Prag karşısında kendi evinde etkisiz bir futbol ortaya koyan Kanarya'da mağlubiyetin faturası Başkan Ali Koç'a kesildi. İşte spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler.
EMRE BOL - KONFERANS YAPALIM MI?
Ne oynuyor Fenerbahçe? Bilen, gören var mı? Bir şey görelim de, "yanlış oynuyor" diyelim. Yanlışını dahi göremeyecek haldeysek bu gerçekten çok kötü! Kötünün de kötüsü…
İsimlerden bağımsız söylüyorum bunu… Kimin kötü oynadığını yazsam, ne değişecek? Hangisinin Fenerbahçe formasını hak etmediğini söylesem ne yazar? Süper Lig elden gideli çok oldu, Türkiye Kupası zaten yalan, şimdi de ismi cismi belirsiz, "geberik Avrupa organizasyonu" Konferans Kupası'ndan da elendi sarı-lacivertliler…
Şarjı bitik telefon gibi Fenerbahçe! Alo Başkan artık konferans da yapamayacağız! Elimizde ne kaldı? Elimizde kalanı ne ben söyleyeyim, ne sen anla. Sadece 1 sezonun kaldı Fenerbahçe başkanı olarak. Tekrar yazıyla yazıyorum, "Bir." Ya gerekeni yaparsın ya da yapabilecek olana bırakırsın.