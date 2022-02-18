Fenerbahçe’nin Slavia Prag mağlubiyeti sonrası spor yazarları faturayı kesti: Sorumlusu Ali Koç!

Artık savunacak, insanlara anlatacak bir durumum kalmadı. En çok da bunun için üzülüyorum. Ben şimdi bu maçla ilgili ne yazayım? Ne söyleyeyim? Teknik-taktik yazayım isterdim. Müsade etmiyorsunuz. Bu takımı, bu organizasyonu nasıl kurdunuz Allah aşkına?