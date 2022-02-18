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Haberler Spor Fenerbahçe'nin Slavia Prag mağlubiyeti sonrası spor yazarları faturayı kesti: Sorumlusu Ali Koç!

Fenerbahçe'nin Slavia Prag mağlubiyeti sonrası spor yazarları faturayı kesti: Sorumlusu Ali Koç!

Spor Toto Süper Lig'deki kötü sonuçların ardından Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen Fenerbahçe, dün çıktığı Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Çek ekibi Slavia Prag takımına da 3-2'lik skorla boyun eğdi. Prag karşısında kendi evinde etkisiz bir futbol ortaya koyan Kanarya'da mağlubiyetin faturası Başkan Ali Koç'a kesildi. İşte spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler.

18.02.2022 10:04 - Son Güncelleme: 18.02.2022 10:20
Fenerbahçe’nin Slavia Prag mağlubiyeti sonrası spor yazarları faturayı kesti: Sorumlusu Ali Koç!

EMRE BOL - KONFERANS YAPALIM MI?

Ne oynuyor Fenerbahçe? Bilen, gören var mı? Bir şey görelim de, "yanlış oynuyor" diyelim. Yanlışını dahi göremeyecek haldeysek bu gerçekten çok kötü! Kötünün de kötüsü…

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Fenerbahçe’nin Slavia Prag mağlubiyeti sonrası spor yazarları faturayı kesti: Sorumlusu Ali Koç!

Artık savunacak, insanlara anlatacak bir durumum kalmadı. En çok da bunun için üzülüyorum. Ben şimdi bu maçla ilgili ne yazayım? Ne söyleyeyim? Teknik-taktik yazayım isterdim. Müsade etmiyorsunuz. Bu takımı, bu organizasyonu nasıl kurdunuz Allah aşkına?

Fenerbahçe’nin Slavia Prag mağlubiyeti sonrası spor yazarları faturayı kesti: Sorumlusu Ali Koç!

İsimlerden bağımsız söylüyorum bunu… Kimin kötü oynadığını yazsam, ne değişecek? Hangisinin Fenerbahçe formasını hak etmediğini söylesem ne yazar? Süper Lig elden gideli çok oldu, Türkiye Kupası zaten yalan, şimdi de ismi cismi belirsiz, "geberik Avrupa organizasyonu" Konferans Kupası'ndan da elendi sarı-lacivertliler…

Fenerbahçe’nin Slavia Prag mağlubiyeti sonrası spor yazarları faturayı kesti: Sorumlusu Ali Koç!

Şarjı bitik telefon gibi Fenerbahçe! Alo Başkan artık konferans da yapamayacağız! Elimizde ne kaldı? Elimizde kalanı ne ben söyleyeyim, ne sen anla. Sadece 1 sezonun kaldı Fenerbahçe başkanı olarak. Tekrar yazıyla yazıyorum, "Bir." Ya gerekeni yaparsın ya da yapabilecek olana bırakırsın.

Fenerbahçe’nin Slavia Prag mağlubiyeti sonrası spor yazarları faturayı kesti: Sorumlusu Ali Koç!

Sakın takımın iyi olduğunu zannetme. Kötü takıma kimi hoca getirirsen getir, sonuç aynı olacak.

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