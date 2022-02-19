Marek Hamsik, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında oynayacak mı? Trabzonspor'dan son dakika açıklaması geldi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 11 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.





Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.





Trabzonspor'da Kovid-19 testleri pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil'in yanı sıra İsmail Köybaşı ile Fode Koita'nın sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Alanya'ya hareket edecek.



HAMSIK'IN DURUMU NE?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, sakatlığı bulunan Marek Hamsik'in maç kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Marek Hamsik'in ligin 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından ağrılarının arttığı belirtildi.

Tedavisi süren oyuncunun Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacağı kaydedilen açıklamada, "Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın izniyle ülkesi Slovakya'ya giden futbolcumuz, pazartesi günü Trabzon'a dönecek ve tedavisine burada devam edilecektir." denildi.