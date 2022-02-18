Galatasaray’ın yeni sportif direktörü Sensibile çok büyük tartışma yarattı

Fatih Terim sonrası Florya'da büyük bir değişim başlatan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı kulüp, İstanbul'a getirdiği Pasquale Sensibile'nin yeni sportif direktör olduğunu resmen açıkladı.
TARAFTAR ENDİŞELİ
Türk futbolseverlere oldukça yabancı bir isim olan Pasquale Sensibile'nin kariyeri Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük bir endişe yarattı. Çünkü İtalyan futbol adamının sportif direktörlük görevi yaptığı son iki takım Alessandria ve Trapani... Bu iki takım da Serie C yani 3. Lig takımları. Üstelik Sensibile, Alessandria'da 6 ay, Trapani'de ise 4 ay görev yapabildi. İtalyan futbol adamının kariyeri boyunca hiçbir görevinde 2 yıl kalamaması da dikkat çekiyor. Daha önce Roma'da iki dönem scout'luk görevlerini üstlenen Pasquale Sensibile son olarak P&P isimli ünlü menajerlik şirketinin sahibi Federico Pastorello'nun danışmanlığını üstlendi.
BÜYÜK TECRÜBESİ VAR!
Başkan yardımcısı Özgür Kalelioğlu, Sensibile ile ilgili, " Sportif Direktörlük görevine, çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile'yi getirmiş bulunmaktayız" dedi. Kalelioğlu, "Sportif Danışmanımız Campos, Sensibile ve scout departmanımızın bizlere önerdiği 40'a yakın oyuncunun 12'siyle ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik" diye konuştu.