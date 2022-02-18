Galatasaray’ın yeni sportif direktörü Sensibile çok büyük tartışma yarattı





TARAFTAR ENDİŞELİ

Türk futbolseverlere oldukça yabancı bir isim olan Pasquale Sensibile'nin kariyeri Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük bir endişe yarattı. Çünkü İtalyan futbol adamının sportif direktörlük görevi yaptığı son iki takım Alessandria ve Trapani... Bu iki takım da Serie C yani 3. Lig takımları. Üstelik Sensibile, Alessandria'da 6 ay, Trapani'de ise 4 ay görev yapabildi. İtalyan futbol adamının kariyeri boyunca hiçbir görevinde 2 yıl kalamaması da dikkat çekiyor. Daha önce Roma'da iki dönem scout'luk görevlerini üstlenen Pasquale Sensibile son olarak P&P isimli ünlü menajerlik şirketinin sahibi Federico Pastorello'nun danışmanlığını üstlendi.