Fenerbahçe taraftarında bardak taştı! Prag mağlubiyetinden sonra tribünler bir kez daha Ali Koç'u istifaya çağırdı





Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag yenilgisinin faturasını ise futbolcularla birlikte uzun süredir istifaya davet ettikleri başkan Ali Koç'a çıkardı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atılması ve takımın kupadan elenmesine ek olarak Avrupa'da turun zora girmesi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar hiç olmadığı kadar yüksek sesle başkan Koç'u istifaya çağırdı.