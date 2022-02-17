Fenerbahçe taraftarında bardak taştı! Prag mağlubiyetinden sonra tribünler bir kez daha Ali Koç'u istifaya çağırdı

Fenerbahçe'nin UEFA Konfederasyon Ligi son 32 turu ilk maçında sahasında Slavia Prag'a mağlup olduğu maçtaki kötü futbolu bardağı taşırdı. Sarı-Lacivertli taraftarlar hem tribünde hem de sosyal medyada başkan Ali Koç'u bir kez daha istifaya çağırdı.
Fenerbahçe'nin UEFA Konfederasyon Ligi son 32 turu ilk maçında sahasında Slavia Prag'a yenilmesi sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar isyan bayrağını bu kez daha yüksek sesle açtı. Prag'a karşı alınan yenilgi ve ortaya koyulan ruhsuz futbol hem tribündeki hem de maçı televizyondan izleyen taraftarları adeta çileden çıkardı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag yenilgisinin faturasını ise futbolcularla birlikte uzun süredir istifaya davet ettikleri başkan Ali Koç'a çıkardı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atılması ve takımın kupadan elenmesine ek olarak Avrupa'da turun zora girmesi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar hiç olmadığı kadar yüksek sesle başkan Koç'u istifaya çağırdı.