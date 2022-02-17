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    • Spor
    • 17.02.2022 23:38
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    • 17.02.2022 23:40
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    Fenerbahçe taraftarında bardak taştı! Prag mağlubiyetinden sonra tribünler bir kez daha Ali Koç'u istifaya çağırdı

    Fenerbahçe’nin UEFA Konfederasyon Ligi son 32 turu ilk maçında sahasında Slavia Prag’a mağlup oldu. Kötü futbola sabrı kalmayan taraftar çileden çıktı. Başkan Ali Koç'u hem saha da hem de sosyal medyada bir kez daha istifaya davet ettiler.

    EMRE AKDENİZ
    Prag Ali Koç!

    Fenerbahçe'nin UEFA Konfederasyon Ligi son 32 turu ilk maçında sahasında Slavia Prag'a mağlup olduğu maçtaki kötü futbolu bardağı taşırdı. Sarı-Lacivertli taraftarlar hem tribünde hem de sosyal medyada başkan Ali Koç'u bir kez daha istifaya çağırdı.



    Fenerbahçe'nin UEFA Konfederasyon Ligi son 32 turu ilk maçında sahasında Slavia Prag'a yenilmesi sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar isyan bayrağını bu kez daha yüksek sesle açtı. Prag'a karşı alınan yenilgi ve ortaya koyulan ruhsuz futbol hem tribündeki hem de maçı televizyondan izleyen taraftarları adeta çileden çıkardı.



    Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag yenilgisinin faturasını ise futbolcularla birlikte uzun süredir istifaya davet ettikleri başkan Ali Koç'a çıkardı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atılması ve takımın kupadan elenmesine ek olarak Avrupa'da turun zora girmesi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar hiç olmadığı kadar yüksek sesle başkan Koç'u istifaya çağırdı.



        Tribündeki taraftarlar, "Ali Koç istifa" sesleri ile stadı inletirken, sosyal medyada da binlerce istifa tweeti atıldı. "Prag artık Ali Koç" şeklinde mesajlar paylaşıldı.



        Fenerbahçe tarihinin en kötü kadro yapılanmasının Ali Koç döneminde yapıldığını savunan Sarı-Lacivertli taraftarlar, takımın ruhsuzluğundan da şikayet etti. Hem Ali Koç hem de futbolculara büyük tepki gösterildi.

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        Haberler Spor Fenerbahçe taraftarında bardak taştı! Prag mağlubiyetinden sonra tribünler bir kez daha Ali Koç'u istifaya çağırdı
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