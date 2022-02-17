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    • 17.02.2022 10:55
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    • 17.02.2022 10:55
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    Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'da yeni tartışma! Pasquale Sensibile'nin kariyeri herkesi şoke etti

    Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de küme düşme tehlikesi ile burun buruna olan Galatasaray'da yeni tartışma konusu Pasquale Sensibile. Dün gece İstanbul'a getirilen İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile sarı kırmızılı taraftarlar arasında büyük endişe yarattı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber| Cimbom’da yeni tartışma! Pasquale Sensibile

    Fatih Terim'in gidişi sonrası Florya'daki büyük değişimi sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim dün gece İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile'yi İstanbul'a getirdi.

    İddialara göre Başkan Burak Elmas, Sensibile'yi sportif direktörlük görevine getirecek.

    Türk futbolseverlere oldukça yabancı bir isim olan Pasquale Sensibile'nin kariyeri Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük bir endişe yarattı.
    Çünkü İtalyan futbol adamının sportif direktörlük görevi yaptığı son iki takım Alessandria ve Trapani... Bu iki takım da Serie C yani 3. Lig takımları.

        Üstelik Sensibile, Alessandria'da 6 ay, Trapani'de ise 4 ay görev yapabildi. İtalyan futbol adamının kariyeri boyunca hiçbir görevinde 2 yıl kalamaması da dikkat çekiyor.

        Daha önce Roma'da iki dönem scout'luk görevlerini üstlenen Pasquale Sensibile son olarak P&P isimli ünlü menajerlik şirketinin sahibi Federico Pastorello'nun danışmanlığını üstlendi.

        Galatasaray'da Sensibile konusunda yaşanacak gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor.
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