Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'da yeni tartışma! Pasquale Sensibile'nin kariyeri herkesi şoke etti

Fatih Terim'in gidişi sonrası Florya'daki büyük değişimi sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim dün gece İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile'yi İstanbul'a getirdi.
İddialara göre Başkan Burak Elmas, Sensibile'yi sportif direktörlük görevine getirecek.
Türk futbolseverlere oldukça yabancı bir isim olan Pasquale Sensibile'nin kariyeri Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük bir endişe yarattı.
Çünkü İtalyan futbol adamının sportif direktörlük görevi yaptığı son iki takım Alessandria ve Trapani... Bu iki takım da Serie C yani 3. Lig takımları.