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    • Spor
    • 18.02.2022 11:10
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    • 18.02.2022 11:10
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    Ali Koç'la her yerde hüsran! Fenerbahçe UEFA sıralamasında 101. sıraya indi

    Spor Toto Süper Lig'deki kötü sonuçların ardından Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen Fenerbahçe, dün çıktığı Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Çek ekibi Slavia Prag takımına da 3-2'lik skorla boyun eğdi. Karşılaşmada yoğun protestosuyla karşı karşıya kalan Başkan Ali Koç döneminde Fenerbahçe Avrupa kulvarında toplam 19 maça çıkarken sadece 6 kez kazanabildi. Bu sonuçla UEFA sıralamasında 56 basamak gerileyen Kanarya 101. sıraya indi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Ali Koç’la her yerde hüsran!

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışına haftalar öncesinde havlu atan, Ziraat Türkiye Kupası'na da son 16 turunda veda eden Fenerbahçe'de hüsran büyüyor. Sarı-Lacivertliler elindeki tek hedef olan UEFA Konferans Ligi'nde play-off ilk maçında Slavia Prag'a Kadıköy'de 3-2 yenilerek turu zora soktu.



    KOÇ İSTİFAYA DAVET EDİLDİ
    Karşılaşma sonrasında taraftarların yoğun protestosuyla karşı karşıya kalan Başkan Ali Koç, Kadıköy'de birkez daha çok yükses sesle istifaya davet edildi.

    Fenerbahçe, Koç döneminde sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da çok büyük bir hüsran yaşıyor. Sarı-Lacivertliler, 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica'ya elenmişti. Kanarya, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Portekiz ekibi ile evinde 1-1 berabere kalarak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.



    Ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fener 6 maçta sadece 2 galibiyet almasına rağmen Spartak Trnava ve Anderlecht'i geçerek son 32 turuna kaldı. Ancak Sarı-Lacivertliler bu turda Rus ekibi Zenit'e elenerek Avrupa defterini kapattı.

    Fenerbahçe uzun süre düşme korkusu yaşadığı 2018-19 sezonunu 6. sırada bitirebildiği için bir sonraki sezon Avrupa'da mücadele edemedi.
    Kanarya 2019-20 sezonunu da 7. sırada tamamlayarak yine bir sonraki sezon için Avrupa vizesini alamadı.



        Fenerbahçe bu sezon ise Avrupa Ligi play-off turunda zayıf Fin ekibi HJK Helsinki'yi 2-2 ve 5-2'lik skorlarla eleyerek gruplara kaldı.
        Sarı-Lacivertliler belki de Avrupa Ligi'nin en zayıf grubunda yer almasına rağmen 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi ve grubunu üçüncü sırada tamamladı. Fener bu sezon ilk kez organize edilen UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı.

        Ancak Sarı-Lacivertliler çok önemli yıldızlarını kaybeden, teknik direktörü Covid olduğu için İstanbul'a gelemeyen Slavia Prag'a 3-2 yenilerek taraftarlarını kahretti. Fenerbahçe, Ali Koç döneminde Avrupa kulvarında toplam 19 maça çıkarken sadece 6 kez kazanabildi. Sarı-Lacivertliler bu süreçte 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.




        KANARYA 56 SIRA GERİLEDİ
        Fener, Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu 2018 yılında UEFA sıralamasında 31.500 puanla 45. sırada yer alıyordu. Ancak Koç döneminde üst üste yaşanan başarısızlıkların ardından Sarı-Lacivertliler tam 56 basamak gerileyerek 14.500 puanla 101. sıraya indi. Fenerbahçe sıralamada Macaristan'dan Ferencvaros, Belarus'tan Bate Borisov, Kıbrıs Rum Kesimi'nden Apoel, Ukrayna'dan Zorya, Norveç'ten Molde ve Kazakistan'dan Astana gibi takımların bile gerisinde kalarak çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

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