Ali Koç'la her yerde hüsran! Fenerbahçe UEFA sıralamasında 101. sıraya indi





Ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fener 6 maçta sadece 2 galibiyet almasına rağmen Spartak Trnava ve Anderlecht'i geçerek son 32 turuna kaldı. Ancak Sarı-Lacivertliler bu turda Rus ekibi Zenit'e elenerek Avrupa defterini kapattı.



Fenerbahçe uzun süre düşme korkusu yaşadığı 2018-19 sezonunu 6. sırada bitirebildiği için bir sonraki sezon Avrupa'da mücadele edemedi.

Kanarya 2019-20 sezonunu da 7. sırada tamamlayarak yine bir sonraki sezon için Avrupa vizesini alamadı.