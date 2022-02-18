Ali Koç'la her yerde hüsran! Fenerbahçe UEFA sıralamasında 101. sıraya indi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına haftalar öncesinde havlu atan, Ziraat Türkiye Kupası'na da son 16 turunda veda eden Fenerbahçe'de hüsran büyüyor. Sarı-Lacivertliler elindeki tek hedef olan UEFA Konferans Ligi'nde play-off ilk maçında Slavia Prag'a Kadıköy'de 3-2 yenilerek turu zora soktu.
KOÇ İSTİFAYA DAVET EDİLDİ
Karşılaşma sonrasında taraftarların yoğun protestosuyla karşı karşıya kalan Başkan Ali Koç, Kadıköy'de birkez daha çok yükses sesle istifaya davet edildi.
Fenerbahçe, Koç döneminde sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da çok büyük bir hüsran yaşıyor. Sarı-Lacivertliler, 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica'ya elenmişti. Kanarya, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Portekiz ekibi ile evinde 1-1 berabere kalarak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.
Ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fener 6 maçta sadece 2 galibiyet almasına rağmen Spartak Trnava ve Anderlecht'i geçerek son 32 turuna kaldı. Ancak Sarı-Lacivertliler bu turda Rus ekibi Zenit'e elenerek Avrupa defterini kapattı.
Fenerbahçe uzun süre düşme korkusu yaşadığı 2018-19 sezonunu 6. sırada bitirebildiği için bir sonraki sezon Avrupa'da mücadele edemedi.
Kanarya 2019-20 sezonunu da 7. sırada tamamlayarak yine bir sonraki sezon için Avrupa vizesini alamadı.