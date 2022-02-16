TFF'den Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın "FETÖ'cü hakemler var" iddiasına flaş yanıt

TFF yaptığı açıklamayla birlikte Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a yanıt verdi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. Haftasında 14.02.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. müsabakası sonrasında, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sayın Murat Sancak'ın; TFF yetkilileri, hakemlerimiz ve Süper Lig'de görev yapan teknik sorumluların içinde, halen FETÖ'cülerin bulunduğu yönünde medya kuruluşlarına açıklamalarda bulunmuştur.

TFF olarak, Sayın Sancak'ı bu iddialarına ilişkin; elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla Federasyonumuza ve devletimizin yetkili mercilerine iletmeye davet eder, bu iddialar hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız.

MURAT SANCAK NE DEMİŞTİ?

Sayın Nihat Özdemir başkanım, hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseri. Her

kurumda Emniyet'te, Askeriye'de FETÖ'cüler vardı da hakemlerin içerisinde mi yok... Başkanım, MHK Başkanım sizlerden rica ediyorum. Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarları galeyana getirdi. Yeter ama artık yeter! Bu kadar hakemlere destek olan biri olarak seyircilerin beni eleştirdiği yerde, hiçbir zaman hakem eleştirmedim. Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez, bu lig bitmez.